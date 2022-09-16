Сотрудников и посетителей «Водоканал-НТ» эвакуировали из-за «пожара» на чердаке

15 сентября сотрудник «Водоканал-НТ» обнаружил на чердаке производственной базы на улице Красноармейской, 45А задымление. Работник незамедлительно передал сообщение охраннику, тот включил сигнализацию, вызвал экстренные службы и открыл эвакуационные выходы. Ответственный по противопожарной части дал указание электрику обесточить проводку. В это же время часть сотрудников тушила «пожар», остальные — покинули помещения и выстроились во дворе.
Тревога была ложной — в здании проводили плановую учебную тренировку действий при возникновении пожара. Перед практикой специалисты напомнили ресурсникам, как спасти посетителей и эвакуироваться самим. Задачи работники выполнили за шесть минут. Однако нашлись и те, кто допустил ошибки.
При общем построении во дворе здания специалисты подытожили результаты тренировки и, в связи с недочетами, провели повторный инструктаж.
Директор «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран отметил, что в целом цели и задачи тренировки были достигнуты. Работникам, которые не справились с непредвиденными условиями, проведут дополнительные занятия.
Напомним, месяц назад на очистных сооружениях «Водоканал-НТ» заложили «бомбу».