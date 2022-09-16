Сотрудников и посетителей «Водоканал-НТ» эвакуировали из-за «пожара» на чердаке

Тревога была ложной — в здании проводили плановую учебную тренировку действий при возникновении пожара. Перед практикой специалисты напомнили ресурсникам, как спасти посетителей и эвакуироваться самим. Задачи работники выполнили за шесть минут. Однако нашлись и те, кто допустил ошибки.