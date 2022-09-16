TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудников и посетителей «Водоканал-НТ» эвакуировали из-за «пожара» на чердаке

Сегодня, 08:14
Фото: 1MI
Учебная тренировка действий при возникновении пожара прошла в здании «Водоканал-НТ» на улице Красноармейской, 45А в Нижнем Тагиле. Справились ли сотрудники и удалось ли им «спасти» посетителей — в материале TagilCity.ru.

15 сентября сотрудник «Водоканал-НТ» обнаружил на чердаке производственной базы на улице Красноармейской, 45А задымление. Работник незамедлительно передал сообщение охраннику, тот включил сигнализацию, вызвал экстренные службы и открыл эвакуационные выходы. Ответственный по противопожарной части дал указание электрику обесточить проводку. В это же время часть сотрудников тушила «пожар», остальные — покинули помещения и выстроились во дворе.

Фото: Водоканал-НТ

Тревога была ложной — в здании проводили плановую учебную тренировку действий при возникновении пожара. Перед практикой специалисты напомнили ресурсникам, как спасти посетителей и эвакуироваться самим. Задачи работники выполнили за шесть минут. Однако нашлись и те, кто допустил ошибки.

При общем построении во дворе здания специалисты подытожили результаты тренировки и, в связи с недочетами, провели повторный инструктаж.

Фото: Водоканал-НТ

Директор «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран отметил, что в целом цели и задачи тренировки были достигнуты. Работникам, которые не справились с непредвиденными условиями, проведут дополнительные занятия.

Напомним, месяц назад на очистных сооружениях «Водоканал-НТ» заложили «бомбу».

«Бомба» на очистных сооружениях: антитеррористическое учение прошло в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Тагильчане пожаловались на ржавую холодную воду. Ответ коммунальщиковИзображение материала Сотрудники «Водоканал-НТ» приняли участие в выборах в Нижнем Тагиле
#Ульяна Савина#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Водоканал-НТ#Эвакуация#Учебная эвакуация#Тренировка#Видео
Подпишитесь
Большинство депутатов в Гордуме Нижнего Тагила будет лоббировать интересы УВЗ и НТМК
Сегодня, 08:31
Не только единая, но и единственная. Итоги выборов депутатов Гордумы Нижнего Тагила
Сегодня, 08:00
Навстречу новогодней сказке: новый проект ремонта ГДДЮТ прошел госэкпертизу
Сегодня, 09:13
В Нижнем Тагиле открылся Subway с новым дизайном интерьера
Вчера, 08:46
В Тагиле самые богатые депутаты Беркутов, Абдулов, Корякин сохранили мандаты в Думе
Сегодня, 09:30
Наказать или обучить? Как бороться с вандалами в Нижнем Тагиле
13 сентября, 12:56