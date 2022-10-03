Под видом гадалки жительница Екатеринбурга обманула слабослышащих на 3 млн рублей

Женщину обвиняют по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Следствие полагает, что обвиняемая в период с мая 2019 года по январь 2021 распространила среди слабослышащих людей, живущих в регионе, информацию о наличии у нее сверхспособностей.
После она стала проводить различные ритуалы, вроде «снятия порчи», «чистки кармы» и так далее. Слабослышащих людей она принимала на арендованной квартире – брала с них деньги и проводила обряды.
Иногда в качестве оплаты женщина принимала меховую одежду и з различные украшения из драгоценных металлов. Всего от действий злоумышленницы пострадало 18 человек.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.