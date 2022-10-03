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Под видом гадалки жительница Екатеринбурга обманула слабослышащих на 3 млн рублей

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI
В Екатеринбурге «ясновидящая» обманула на сумму более 3 миллионов рублей местных жителей.

Женщину обвиняют по ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствие полагает, что обвиняемая в период с мая 2019 года по январь 2021 распространила среди слабослышащих людей, живущих в регионе, информацию о наличии у нее сверхспособностей.

После она стала проводить различные ритуалы, вроде «снятия порчи», «чистки кармы» и так далее. Слабослышащих людей она принимала на арендованной квартире – брала с них деньги и проводила обряды.

Иногда в качестве оплаты женщина принимала меховую одежду и з различные украшения из драгоценных металлов. Всего от действий злоумышленницы пострадало 18 человек.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

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