О возобновлении отправок мобилизованных рассказали в военкоматах Свердловской области

Официальные причины остановки призыва резервистов не разглашаются. Изданию 66.ру удалось выяснить, что отправку мобилизованных могут продолжить 10 октября (если не возникнут препятствия). Об этом сообщили представители Октябрьского и Ленинского военкомата Екатеринбурга.
В то же время военные комиссариаты Орджоникидзевского, Верх-Исетского и Железнодорожного районов информацию не подтвердили: в их распоряжении соответствующих данных нет, работники ждут «особых указаний».
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Напомним, что в России (в частности — в Свердловской области) продолжается частичная мобилизация. О том, когда начнётся вторая волна, узнала редакция TagilCity.ru.