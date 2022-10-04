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О возобновлении отправок мобилизованных рассказали в военкоматах Свердловской области

Сегодня, 07:11
Фото: 1MI
Отправку призывников по частичной мобилизации в Свердловской области приостановили 30 сентября. Возобновить её планируют 10-го октября, «если опять не перенесут сроки».

Официальные причины остановки призыва резервистов не разглашаются. Изданию 66.ру удалось выяснить, что отправку мобилизованных могут продолжить 10 октября (если не возникнут препятствия). Об этом сообщили представители Октябрьского и Ленинского военкомата Екатеринбурга.

В то же время военные комиссариаты Орджоникидзевского, Верх-Исетского и Железнодорожного районов информацию не подтвердили: в их распоряжении соответствующих данных нет, работники ждут «особых указаний».

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru. Свяжитесь с нами по номеру: +79655104242.

Напомним, что в России (в частности — в Свердловской области) продолжается частичная мобилизация. О том, когда начнётся вторая волна, узнала редакция TagilCity.ru.

Когда начнется вторая волна частичной мобилизации в Свердловской области
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#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Военкомат#Военные#Мобилизация#Призыв
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