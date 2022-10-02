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Когда начнется вторая волна частичной мобилизации в Свердловской области

Сегодня, 04:44
Фото: 1MI
В Свердловской области, как и по всей России, продолжается частичная мобилизация. После ее объявления в СМИ появилась информация о том, что это первая волна и будет вторая. Так ли это? Разбиралась редакция TagilCity.ru.

Что значит первая волна мобилизации?

В министерстве обороны России пояснили, что никаких «волн» нет. Также там назвали точное число военнообязанных в запасе подлежащих частичной мобилизации.

Никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет. Как сообщили в Министерстве обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тысяч человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны, — говорится на правительственном сайте «Объясняем.РФ».

В терминологии военных есть только два варианта: частичная мобилизация и полная. В настоящий момент мобилизуют «частично». По словам Сергея Шойгу, набирают 300 тысяч солдат и офицеров запаса с боевым опытом и необходимой военной специальностью.

Частичная мобилизация требуется для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и уже освобожденных территорий, вошедших в состав России. Этот набор не коснется свердловских студентов и военнослужащих срочной службы.

Не идет речи о мобилизации, призывов студентов и учащихся вузов. Их никто мобилизовывать не будет. Пусть спокойно ходят на занятия, учатся. Служащие по призыву также мобилизованы не будут, в зону СВО их не отправят, — уточнил Сергей Шойгу.

На вопрос сколько будет призвано из Свердловской области ответил врио военного комиссара региона полковник Сергей Чирков.

Как такового плана у нас нет, у нас есть категория — качество, качество граждан, которых призываем, — заявил Чирков для 66.ру.

Откуда появилась информация о первой и второй волнах частичной мобилизации?

Первичная инфографика по частичной мобилизации разделила военнообязанных на три очереди в зависимости от возраста и звания. Так солдаты, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет призываются в первую очередь.  Та же категория до 45 лет, попадает под вторую очередь. Соответственно, солдаты и прапорщики запаса в возрасте до 50 лет — это третья очередь. В соцсетях слово «очередь» переиначили в «волну». Так появились три волны мобилизации.

Это подтверждали уральские чиновники. Так, и. о. главы Пышминского городского округа Андрей Варлаков говорил, что первая волна частичной мобилизации в регионе продлится около двух недель. Варлаков, выступая перед телекамерой, назвал ориентировочным сроком окончания первой волны первую неделю октября.

Первая волна, если мы выполним норму призыва, должна закончиться 4 октября. <…> У нас на территории, — заявил Андрей Варлаков.

Военком Тюменской области Алексей Куличков внес ясность, пояснив что никаких волн нет. В таблицах указаны разряды призываемых. Это возрастная категория, пишет 72.ру.

Сотрудники военного комиссариата имеют таблицу, где есть возраст граждан и разряды. Это не значит, что первая или вторая волна. Это разряды возрастные, согласно должностям, от рядового до генерала. Волны где-то на море, — сказал Алексей Куличков.

Вопрос с ошибками частичной мобилизации и волнами призыва военнообязанных запаса закрыл президент страны Владимир Путин. Глава государства на совещании Совета безопасности РФ заявил, что в ходе частичной мобилизации возникает много вопросов.

От граждан поступает много информации на эту тему, об организации самого призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь, — отметил Владимир Путин.
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Частичная мобилизация привела к тому, что ежегодный осенний призыв перенесли на месяц. Причиной стала высокая загрузка военкоматов. Новобранцы Свердловской области начнут получать повестки с требованием прибыть в военкомат с 1 ноября до 31 декабря. Это ежегодный призыв в ряды ВС РФ, не имеющий отношения к «волнам» частичной мобилизации. При этом увольнение срочников, у которых служба подходит к концу, будет осуществляться по плану. Их отпускают домой уже с 1 октября.

 

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