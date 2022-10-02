Первичная инфографика по частичной мобилизации разделила военнообязанных на три очереди в зависимости от возраста и звания. Так солдаты, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы до 35 лет призываются в первую очередь. Та же категория до 45 лет, попадает под вторую очередь. Соответственно, солдаты и прапорщики запаса в возрасте до 50 лет — это третья очередь. В соцсетях слово «очередь» переиначили в «волну». Так появились три волны мобилизации.