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Свердловские строители попросили освободить сотрудников от частичной мобилизации

Сегодня, 10:18
Фото: 1MI
Сотрудники СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой не мобилизовать некоторых их сотрудников.

Освободить они просят тех рабочих, которые трудятся на критически важных направлениях. Речь идет о специалистах, входящих в Национальный реестр специалистов (НРС) Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей».

Крайне важно обязательное присутствие специалистов на рабочих местах. Без подписи документов и согласования работ со стороны сотрудников, строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться, — рассказал гендиректор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.

А в случае, если и эти специалисты будут мобилизованы, стройки и проекты могут остановиться. Это означает, что произойдут экономические потери. Также предприятие может оказаться на грани банкротства.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.

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