Свердловские строители попросили освободить сотрудников от частичной мобилизации

Освободить они просят тех рабочих, которые трудятся на критически важных направлениях. Речь идет о специалистах, входящих в Национальный реестр специалистов (НРС) Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Ассоциации «Национальное объединение проектировщиков и изыскателей».
Крайне важно обязательное присутствие специалистов на рабочих местах. Без подписи документов и согласования работ со стороны сотрудников, строительство и проектирование не могут ни начаться, ни продолжиться, — рассказал гендиректор СРО «Уральское объединение строителей» Сергей Ренжин.
А в случае, если и эти специалисты будут мобилизованы, стройки и проекты могут остановиться. Это означает, что произойдут экономические потери. Также предприятие может оказаться на грани банкротства.
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