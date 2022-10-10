Александр Бастрыкин доложил о подозреваемых во взрыве Крымского моста

Напомним, что взрыв прогремел утром 8 октября. Детонация грузовика, ехавшего по Крымскому мосту, привела к смерти трёх россиян и временной остановке движения по транспортной магистрали, соединяющую материковую часть России и полуостров. Следственный комитет вычислил предполагаемый маршрут автомобиля и установил, что взрывное устройство было заложено в другой стране, что говорит о причастности зарубежных стран. Об этом Александр Бастрыкин рассказал Владимиру Путину.