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Александр Бастрыкин доложил о подозреваемых во взрыве Крымского моста

Сегодня, 04:40
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил о предполагаемых виновниках взрыва на Крымском мосту. Подозреваемых вычислило ФСБ.

Президент назвал взрыв на крымском мосту терактом. Со слов главы ВС РФ Владимира Путина, виновником произошедшего стала Украина. Возбуждено соответствующее уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР.

Зампред Совета безопасности страны Дмитрий Медведев рассказал в интервью журналистке Надане Фридрихсон, что заказчик теракта находится в Киеве. Со слов политика, ответом на преступление «может быть только прямое уничтожение террористов».

Напомним, что взрыв прогремел утром 8 октября. Детонация грузовика, ехавшего по Крымскому мосту, привела к смерти трёх россиян и временной остановке движения по транспортной магистрали, соединяющую материковую часть России и полуостров. Следственный комитет вычислил предполагаемый маршрут автомобиля и установил, что взрывное устройство было заложено в другой стране, что говорит о причастности зарубежных стран. Об этом Александр Бастрыкин рассказал Владимиру Путину.

Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту
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#Анна Варнакина#Взрыв на Крымском мосту#Россия#Александр Бастрыкин#Взрыв#Теракт#Терроризм
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