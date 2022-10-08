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Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

Сегодня, 11:26
Фото: ТАСС
Три человека погибли в результате взрыва, прогремевшем на Крымском мосту утром 8 октября.

На место ЧП уже выехали следователи, криминалисты и судмедэксперты по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Предварительно известно, что при взрыве погибли три человека. Помимо водителя подорвавшегося грузовика, скончались пассажиры легковой машины, ехавшей рядом. Тела мужчины и женщины уже подняты из воды, сейчас следователи устанавливают их личности.

Также стали известны данные грузовика и его собственника. Он проживает в Краснодарском крае. Там проводится проверка по месту его жительства. Специалисты изучают маршрут передвижения автомобиля, сообщает СК РФ.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября
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#Евгения Сафина#Происшествия#Взрыв на Крымском мосту#Взрыв#Мост#Крымский мост#Погибшие#Следственный комитет
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