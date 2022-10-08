Три человека погибли при взрыве на Крымском мосту

На место ЧП уже выехали следователи, криминалисты и судмедэксперты по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Предварительно известно, что при взрыве погибли три человека. Помимо водителя подорвавшегося грузовика, скончались пассажиры легковой машины, ехавшей рядом. Тела мужчины и женщины уже подняты из воды, сейчас следователи устанавливают их личности.