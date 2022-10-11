«На эти гроши детей кормить»: в Тагиле продавца овощей обманули нечестные покупатели

Тагильчанин Дмитрий рассказал редакции TagilCity.ru, что парень и девушка подошли к нему и выбрали овощей на 1000 рублей. В момент оплаты сообщили, что наличных у них нет, следовательно расплатиться могут только переводом на банковскую карту.
Торговец и покупатели договорились. Молодые люди якобы оплатили покупки и показатели Дмитрию телефон с подтверждением перевода, однако деньги на карту получателя так и не поступили.
Так вот, люди, если есть у вас хоть капелька совести, верните мне честно заработанное. Мне на эти гроши детей кормить! Да ещё и праздник на носу, сберегаю деньги сыну на День рождения, который состоится через пару дней! — написал Дмитрий редакции TagilCity.ru.
Житель Нижнего Тагила рассказал, что в одиночестве воспитывает и «поднимает» детей, потому деньги ему очень нужны.