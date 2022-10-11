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«На эти гроши детей кормить»: в Тагиле продавца овощей обманули нечестные покупатели

Сегодня, 06:47
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле продавца овощей обманули нечестные покупатели

Продавца овощей обманули нечестные покупатели: молодые люди пообещали оплатить товар переводом на карту, но не сделали этого. Мужчина торговал на Центральном рынке в субботу, 8 октября, в Нижнем Тагиле.

Тагильчанин Дмитрий рассказал редакции TagilCity.ru, что парень и девушка подошли к нему и выбрали овощей на 1000 рублей. В момент оплаты сообщили, что наличных у них нет, следовательно расплатиться могут только переводом на банковскую карту.

Торговец и покупатели договорились. Молодые люди якобы оплатили покупки и показатели Дмитрию телефон с подтверждением перевода, однако деньги на карту получателя так и не поступили.

Так вот, люди, если есть у вас хоть капелька совести, верните мне честно заработанное. Мне на эти гроши детей кормить! Да ещё и праздник на носу, сберегаю деньги сыну на День рождения, который состоится через пару дней! — написал Дмитрий редакции TagilCity.ru.

Житель Нижнего Тагила рассказал, что в одиночестве воспитывает и «поднимает» детей, потому деньги ему очень нужны.

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