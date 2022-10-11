«На эти гроши детей кормить»: в Тагиле продавца овощей обманули нечестные покупатели

Тагильчанин Дмитрий рассказал редакции TagilCity.ru, что парень и девушка подошли к нему и выбрали овощей на 1000 рублей. В момент оплаты сообщили, что наличных у них нет, следовательно расплатиться могут только переводом на банковскую карту.