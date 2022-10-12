Более сотни повесток в военкоматы получили гражданские летчики

Во все авиакомпании массово приходят повестки в военкоматы. А без официального решения Минобороны у авиаперевозчиков нет гарантий сохранения пилотов на своих рабочих местах. Об этом сообщает издание «Коммерсант».
Одновременно с этим в «Аэрофлоте» мобилизации подвергли летчика с военно-учетной специальностью «сапер». Согласно закону, авиакомпании должны отстранить от работы тех летчиков, которые получили повестки и должны явиться в военкомат.
По данным вышеуказанного издания, в ожидании обещанной брони находятся сотни представителей авиаотрасли.
Чтобы спасти ключевых сотрудников от мобилизации, авиаперевозчики направляют в военкоматы письменное обоснование в отношении получивших повестки. Они просят не призывать их, так как летчики занимают важные должности, без которых трудно представить дальнейшее функционирование гражданской авиаотрасли. К тому же на то, чтобы подготовить новых пилотов, требуются годы.
При этом некоторые специалисты подчеркивают, что нельзя призывать пилотов гражданской авиации в военную сферу, так как переобучать их нужно будет как минимум полгода.