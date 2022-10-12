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Более сотни повесток в военкоматы получили гражданские летчики

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
В офисы российских авиакомпаний поступило более сотни повесток о мобилизации пилотов гражданской авиации.

Во все авиакомпании массово приходят повестки в военкоматы. А без официального решения Минобороны у авиаперевозчиков нет гарантий сохранения пилотов на своих рабочих местах.  Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Одновременно с этим в «Аэрофлоте» мобилизации подвергли летчика с военно-учетной специальностью «сапер». Согласно закону, авиакомпании должны отстранить от работы тех летчиков, которые получили повестки и должны явиться в военкомат.

По данным вышеуказанного издания, в ожидании обещанной брони находятся сотни представителей авиаотрасли.

Чтобы спасти ключевых сотрудников от мобилизации, авиаперевозчики направляют в военкоматы письменное обоснование в отношении получивших повестки. Они просят не призывать их, так как летчики занимают важные должности, без которых трудно представить дальнейшее функционирование гражданской авиаотрасли. К тому же на то, чтобы подготовить новых пилотов, требуются годы.

При этом некоторые специалисты подчеркивают, что нельзя призывать пилотов гражданской авиации в военную сферу, так как переобучать их нужно будет как минимум полгода.

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#Елена Озерова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Частичная мобилизация#Военкомат#Военные#Летчики#Пилоты#Авиакомпании
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