Более сотни повесток в военкоматы получили гражданские летчики

Чтобы спасти ключевых сотрудников от мобилизации, авиаперевозчики направляют в военкоматы письменное обоснование в отношении получивших повестки. Они просят не призывать их, так как летчики занимают важные должности, без которых трудно представить дальнейшее функционирование гражданской авиаотрасли. К тому же на то, чтобы подготовить новых пилотов, требуются годы.