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Владельцев аккаунтов Meta* не будут привлекать за нарушение закона

Сегодня, 10:46
Пользователи соцсетей корпорации Meta* (деятельность запрещена в РФ как экстремистская) не будут признаны нарушителями закона. Несмотря на то, что компания внесена в перечень террористов и экстремистов.
Включение Meta* в список экстремистских организаций не меняет ситуацию для пользователей соцсетей, принадлежащих корпорации. Пользователи продуктов Meta* не будут признаны нарушителями закона, — сказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Хинштейн также написал в своем телеграмм-канале, что включение американской корпорации в список экстремистов не меняет существующую ситуацию для пользователей запрещённых соцсетей.

Ранее сенатор Андрей Клишас отметил, что решение Росфинмониторинга, использование Facebook* и Instagram* (соцсети запрещены в РФ как экстремистские) по-прежнему не будет считаться нарушением закона.

Накануне Росфинмониторинг внес Meta* в перечень экстремистов и террористов.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Суд запретил Instagram* и Facebook* в России
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#Федор Быстров#Общество#Запрет#Социальные сети#Федеральный закон#Россия
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