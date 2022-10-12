Владельцев аккаунтов Meta* не будут привлекать за нарушение закона

Включение Meta* в список экстремистских организаций не меняет ситуацию для пользователей соцсетей, принадлежащих корпорации. Пользователи продуктов Meta* не будут признаны нарушителями закона, — сказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Хинштейн также написал в своем телеграмм-канале, что включение американской корпорации в список экстремистов не меняет существующую ситуацию для пользователей запрещённых соцсетей.
Ранее сенатор Андрей Клишас отметил, что решение Росфинмониторинга, использование Facebook* и Instagram* (соцсети запрещены в РФ как экстремистские) по-прежнему не будет считаться нарушением закона.
Накануне Росфинмониторинг внес Meta* в перечень экстремистов и террористов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.