6-летний мальчик из Нижнего Тагила стал лучшим на «Кубке космодрома Байконур»

Подготовкой ребёнка к мероприятию занимались учителя объединения «Ракетное моделирование», которое базируется на станции юных техников в Нижнем Тагиле, и папа малыша — Сергей Кравченко.
Будущий конструктор ракет. Молодец, — поддержала юного тагильчанина местная жительница Людмила Х.
Савелий в числе других двухсот участников соревнований увидел запуск ракеты-носителя «Союз» со стартовой площадки космодрома Байконур, сообщает ТК «Телекон».
Ранее в Нижнем Тагиле 15-летний молодой человек прошёл на руках 25 метров. Результат парня занесли в Книгу рекордов России. Достижение зафиксировали 6-го августа нынешнего года.