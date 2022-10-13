TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

6-летний мальчик из Нижнего Тагила стал лучшим на «Кубке космодрома Байконур»

Сегодня, 10:41
Фото: 1MI
Житель Нижнего Тагила Савелий Кравченко, которому всего 6 лет, занял второе и третье место на международных соревнованиях «Кубок космодрома Байконур».

Подготовкой ребёнка к мероприятию занимались учителя объединения «Ракетное моделирование», которое базируется на станции юных техников в Нижнем Тагиле, и папа малыша — Сергей Кравченко.

Будущий конструктор ракет. Молодец, — поддержала юного тагильчанина местная жительница Людмила Х.

Савелий в числе других двухсот участников соревнований увидел запуск ракеты-носителя «Союз» со стартовой площадки космодрома Байконур, сообщает ТК «Телекон».

Ранее в Нижнем Тагиле 15-летний молодой человек прошёл на руках 25 метров. Результат парня занесли в Книгу рекордов России. Достижение зафиксировали 6-го августа нынешнего года.

Юноша из Нижнего Тагила прошёл на руках и попал в Книгу рекордов России
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Соревнования#Дети#Космодром#Байконур#Ракета
Подпишитесь
Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Вчера, 08:28
Свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты
Вчера, 17:11
В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи
Вчера, 16:45
Ущерб от разбитой в Нижнем Тагиле треноги оценили в 2 миллиона рублей
Сегодня, 10:43
Пять проездов во дворах Нижнего Тагила отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»
Сегодня, 10:41
Депутат Госдумы от Свердловской области оказалась в розыске УСБУ
Сегодня, 10:33