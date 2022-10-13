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Новогодние корпоративы отменил мэр Екатеринбурга

Сегодня, 04:31
Фото: 1MI
Градоначальник Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что в нынешнем году чиновники отказались от проведения новогодних корпоративов и приемов, которые раньше осуществлялись за бюджетные деньги.

Мэр сообщил, что приём в ТЮЗе — это ежегодная традиция, от которой пришлось отказаться. Остальные «взрослые» праздники также отменяются. Деньги, которые удастся сэкономить, будут направлены на организацию праздников для семей мобилизованных мужчин и всех тех, кто принимает участие в специальной военной операции РФ на Украине.

Делаем упор на наших деток, — сообщил Алексей Орлов редакции Ура.ру.

В этом году благотворительные ёлки помогут организовать бизнесмены. Прокомментировал Орлов и слухи о том, что градоначальники других населённых пунктов отменяют празднование Нового года. В Екатеринбурге планируется создание ледового городка, которого ждали люди. Проводятся конкурсные мероприятия.

В Нижнем Тагиле не отменят празднование Нового года
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#Анна Варнакина#Общество#Екатеринбург#Алексей Орлов#Новый год#Деньги#Бюджет
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