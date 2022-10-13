Новогодние корпоративы отменил мэр Екатеринбурга

Мэр сообщил, что приём в ТЮЗе — это ежегодная традиция, от которой пришлось отказаться. Остальные «взрослые» праздники также отменяются. Деньги, которые удастся сэкономить, будут направлены на организацию праздников для семей мобилизованных мужчин и всех тех, кто принимает участие в специальной военной операции РФ на Украине.
Делаем упор на наших деток, — сообщил Алексей Орлов редакции Ура.ру.
В этом году благотворительные ёлки помогут организовать бизнесмены. Прокомментировал Орлов и слухи о том, что градоначальники других населённых пунктов отменяют празднование Нового года. В Екатеринбурге планируется создание ледового городка, которого ждали люди. Проводятся конкурсные мероприятия.