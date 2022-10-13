Новогодние корпоративы отменил мэр Екатеринбурга

Мэр сообщил, что приём в ТЮЗе — это ежегодная традиция, от которой пришлось отказаться. Остальные «взрослые» праздники также отменяются. Деньги, которые удастся сэкономить, будут направлены на организацию праздников для семей мобилизованных мужчин и всех тех, кто принимает участие в специальной военной операции РФ на Украине.