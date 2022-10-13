Новый в офис МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» обустроит местная фирма

Всего на аукцион стоимостью 9,3 миллиона рублей заявились три организации. Победителем стало ООО «Уралстройинжиниринг», фирма максимально снизила сумму контракта, до 8,4 миллиона рублей. Теперь, после подписания договора, строители должны завершит ремонт в течение 80 дней.
Новый офис МФЦ будет располагаться на четвертом этаже здания бывшего «Тагилбанка», его площадь составит 983 квадратных метра. Подрядчику необходимо обновить водопровод и канализацию, вентиляцию, отопление и электросети. Также специалисты установят противопожарную систему безопасности и видеонаблюдение.
В помещении появятся новые перегородки, строители отремонтируют стены, потолки и полы. Для маломобильных посетителей будет установлен пандус. Гарантия на работы составит два года.
ООО «Ураслстройинжиниринг» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2019 году. Директор организации — Дмитрий Поляков, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Фирма была поставщиком в восьми государственных контрактах, сумма которых составила 11,3 миллиона рублей.