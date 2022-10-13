Новый в офис МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» обустроит местная фирма

Всего на аукцион стоимостью 9,3 миллиона рублей заявились три организации. Победителем стало ООО «Уралстройинжиниринг», фирма максимально снизила сумму контракта, до 8,4 миллиона рублей. Теперь, после подписания договора, строители должны завершит ремонт в течение 80 дней.