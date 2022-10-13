TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новый в офис МФЦ в здании бывшего «Тагилбанка» обустроит местная фирма

Сегодня, 14:49
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле ремонтом нового офиса МФЦ на улице Ломоносова, 2а займется местное ООО «Ураслстройинжиниринг».

Всего на аукцион стоимостью 9,3 миллиона рублей заявились три организации. Победителем стало ООО «Уралстройинжиниринг», фирма максимально снизила сумму контракта, до 8,4 миллиона рублей. Теперь, после подписания договора, строители должны завершит ремонт в течение 80 дней.

Новый офис МФЦ будет располагаться на четвертом этаже здания бывшего «Тагилбанка», его площадь составит 983 квадратных метра. Подрядчику необходимо обновить водопровод и канализацию, вентиляцию, отопление и электросети. Также специалисты установят противопожарную систему безопасности и видеонаблюдение.

В помещении появятся новые перегородки, строители отремонтируют стены, потолки и полы. Для маломобильных посетителей будет установлен пандус. Гарантия на работы составит два года.

Фото: TagilCity.ru

ООО «Ураслстройинжиниринг» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2019 году. Директор организации — Дмитрий Поляков, компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Фирма была поставщиком в восьми государственных контрактах, сумма которых составила 11,3 миллиона рублей.

Новый офис МФЦ в бывшем «Тагилбанке» отремонтируют за 9,3 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
Закрытие офиса МФЦ на улице Космонавтов планируется в Нижнем ТагилеЗакрытие офиса МФЦ на улице Космонавтов планируется в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Спарк#Мфц#Подрядчик#Ремонт#Строительство
Подпишитесь
Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
Сегодня, 21:12
Свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты
Вчера, 17:11
25-летний Максим Ромашин из Нижнего Тагила погиб в бою под Бериславом
Сегодня, 20:23
Пять проездов во дворах Нижнего Тагила отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»
Сегодня, 10:41
Депутат Госдумы от Свердловской области оказалась в розыске УСБУ
Сегодня, 10:33