Омбудсмен Свердловской области: мобилизованных не отправляют на фронт

Свердловские резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, не будут принимать участие в активных действиях после прибытия на места боевого слаживания: прежде они пройдут обучение тактической медицине и подобным навыкам.
Мобилизованных отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учебу, не на фронт, — приводит слова омбудсмена Татьяны Мерзляковой член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в собственном telegram-канале.
Напомним, что пять человек из Челябинской области скончались при решении боевых задач на местах проведения СВО РФ на Украине. Информация подтверждена военным комиссариатом. Подробности гибели не разглашаются.