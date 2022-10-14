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Омбудсмен Свердловской области: мобилизованных не отправляют на фронт

Сегодня, 05:53
Фото: 1MI
Со слов уполномоченной по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, мобилизованные свердловчане не отправляются на фронт — они едут на обучение.

Свердловские резервисты, призванные в рамках частичной мобилизации, не будут принимать участие в активных действиях после прибытия на места боевого слаживания: прежде они пройдут обучение тактической медицине и подобным навыкам.

Мобилизованных отправляют в большом количестве в Луганскую область, но на учебу, не на фронт, — приводит слова омбудсмена Татьяны Мерзляковой член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова в собственном telegram-канале.

Напомним, что пять человек из Челябинской области скончались при решении боевых задач на местах проведения СВО РФ на Украине. Информация подтверждена военным комиссариатом. Подробности гибели не разглашаются.

Пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли в зоне СВО
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#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Частичная мобилизация#Военные#Военкомат#Мобилизация
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