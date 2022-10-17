Lexus с блатными номерами сгорел в Нижнем Тагиле на улице Вагоностроителей

Приехавшие спасатели потушили пламя за две минуты. В тушении иномарки были задействованы два пожарных автомобиля и восемь огнеборцев.



Спасатели напоминают, что внутри автомобиля обязательно должны находиться средства пожаротушения: огнетушитель, лопата, лом, емкость с водой или пустая, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, устойчивый к огню материал, которым можно сбить пламя. В случае пожара нужно звонить по телефону 112.