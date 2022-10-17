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Lexus с блатными номерами сгорел в Нижнем Тагиле на улице Вагоностроителей

Сегодня, 07:50
Фото: МЧС России по Свердловской области
В Нижнем Тагиле на улице Вагоностроителей горел автомобиль марки Lexus ES 250 с номером 777.

Иномарка повредилась в результате возгорания на площади 6 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Приехавшие спасатели потушили пламя за две минуты. В тушении иномарки были задействованы два пожарных автомобиля и восемь огнеборцев.

Спасатели напоминают, что внутри автомобиля обязательно должны находиться  средства пожаротушения: огнетушитель, лопата, лом, емкость с водой или пустая, чтобы было чем зачерпнуть песок или воду, устойчивый к огню материал, которым можно сбить пламя. В случае пожара нужно звонить по телефону 112.

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#Елена Озерова#Происшествия#Нижний Тагил#Пжар#Возгорание#Плам#Иномарка#Поджог
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