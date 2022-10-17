Расстрелянного дробью ворона в Нижнем Тагиле усыпили из-за сложной травмы крыла

В «Солнечной птице» ворону обработали сложную рану на крыле и удалили осколки костей. Из-за сложности травмы птице грозила ампутация крыла. Однако это могло только ухудшить жизнь и здоровье ворона, сообщила владелица реабилитационного центра Юлия Жеребцова.
Мы посоветовались с нашим врачом, она нам точно также сказала, что нужно усыплять, потому что птица без крыла это плохо. Начинается перекос всего организма, легкие и воздухоносные мешки не проветриваются. Там начинают скапливаться бактерии и образовываться плесень. Сегодня мы приняли решение отпустить птицу. Так будет лучше для нее, — написала Юлия в группе центра.
Кроме того, по словам Юлии, решение об эвтаназии затягивалось из-за того, что ворона хотела забрать себе тагильчанка, тронутая историей птицы. Она уговаривала реабилитационный центр сделать операцию по удалению крыла и оставить птицу жить. Однако у ворона уже начал развиваться некроз.
Появились гниющие ткани и развился некроз, пока мы ждали и уговаривали человека об эвтаназии. Она хотела забрать его себе после операции. Но ворон не смог бы жить с одним крылом. Появились бы постоянные проблемы с плесенью и гниением. Я считаю это эгоизм по отношению к чужой жизни, — поделилась с TagilCity.ru Юлия Жеребцова.
Напомним, раненого ворона в начале октября нашел житель ГГМ. Оказалось, что птицу расстреляли дробью. При осмотре у нее была найдена дробь под кожей в голове, а также отверстие от выстрела в клюве. Больше всего пострадало крыло птицы.