Расстрелянного дробью ворона в Нижнем Тагиле усыпили из-за сложной травмы крыла

Напомним, раненого ворона в начале октября нашел житель ГГМ. Оказалось, что птицу расстреляли дробью. При осмотре у нее была найдена дробь под кожей в голове, а также отверстие от выстрела в клюве. Больше всего пострадало крыло птицы.