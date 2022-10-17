Старинная усадьба в Нижнем Тагиле стала лучшей в «Фестивале цветов»

Диплом за победу в конкурсе, посвященному 300-летию Нижнего Тагила, «Дом Черепановых» получил за следующие флористические решения:
«В гостях у сказки»;
«Райские кущи»;
«Артамоновская кругосветка»;
«Лесная поляна».
«Фестиваль цветов» проводится в Нижнем Тагиле ежегодно. Каждый раз организаторы выбирают новую тематику состязаний. В этом и предыдущих 10 годах коллектив музея не остался в стороне и принял участие в конкурсе.
Диплом за лучшее цветочное оформление территории подписан главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.
Напомним, что конкурс «Фестиваль цветов — «Нижнему Тагилу — 300 лет» стартовал летом, а заявки принимались до 20 июля. В юбилейном году количество номинаций для участников выросло до четырех. Продемонстрировать клумбы и состязаться за звание лучших могли предприниматели, школы и другие образовательные учреждения, активисты и представители бизнеса.