Старинная усадьба в Нижнем Тагиле стала лучшей в «Фестивале цветов»

Напомним, что конкурс «Фестиваль цветов — «Нижнему Тагилу — 300 лет» стартовал летом, а заявки принимались до 20 июля. В юбилейном году количество номинаций для участников выросло до четырех. Продемонстрировать клумбы и состязаться за звание лучших могли предприниматели, школы и другие образовательные учреждения, активисты и представители бизнеса.