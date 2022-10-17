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Старинная усадьба в Нижнем Тагиле стала лучшей в «Фестивале цветов»

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI
Клумбы в парке Историко-технического музея «Дом Черепановых» выиграли в конкурсе оформления городской территории «Фестиваль цветов». Старинную усадьбу окружила четверка лучших цветочных композиций Нижнего Тагила.

Диплом за победу в конкурсе, посвященному 300-летию Нижнего Тагила, «Дом Черепановых» получил за следующие флористические решения:

«В гостях у сказки»;
«Райские кущи»;
«Артамоновская кругосветка»;
«Лесная поляна».

Фото: Музей-заповедник "Горнозаводской Урал"

«Фестиваль цветов» проводится в Нижнем Тагиле ежегодно. Каждый раз организаторы выбирают новую тематику состязаний. В этом и предыдущих 10 годах коллектив музея не остался в стороне и принял участие в конкурсе.

Диплом за лучшее цветочное оформление территории подписан главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

Фото: Музей-заповедник "Горнозаводской Урал"

Напомним, что конкурс «Фестиваль цветов — «Нижнему Тагилу — 300 лет» стартовал летом, а заявки принимались до 20 июля. В юбилейном году количество номинаций для участников выросло до четырех. Продемонстрировать клумбы и состязаться за звание лучших могли предприниматели, школы и другие образовательные учреждения, активисты и представители бизнеса.

Конкурс на лучшее цветочное оформление стартовал в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Город#Нижний Тагил#Цветы#Конкурс#Клумбы#Диплом#Победа#Владислав Пинаев#Эксклюзив
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