Подросток-пироман рассказал о заживо сгоревшей пенсионерке из Алапаевска

Сначала 16-летний выпускник коррекционной школы и фигурант дела об убийстве пнул женщину ногой. От толчка 69-летняя жертва упала на землю. Нападавший продолжил избивать пенсионерку, а после — побежал за соляркой, облил и поджог свердловчанку. Об этом 12-летний мальчик рассказал журналистам «4 Канала».
Ребёнок сообщил, что старший приятель выдал попрошайничество за причину убийства. Директор школы, в которой учится пятиклассник, рассказала «КП-Екатеринбург», что ребёнка много раз замечали за проявлениями жестокости, а у поджигателя из «коррекции» и вовсе диагноз.
16 октября подростки избили пенсионерку, облили её горючей жидкостью и подожгли в Алапаевске. Два мальчика поняли, что натворили, и стали искать воду для тушения. Когда вода нашлась, было уже поздно: 69-летняя женщина скончалась.