TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Подросток-пироман рассказал о заживо сгоревшей пенсионерке из Алапаевска

Сегодня, 05:49
Фото: 1MI
Пятиклассник, который избежит уголовной ответственности в силу возраста, рассказал, что они с другом часто избивают бездомных в Алапаевске. Погибшая женщина привлекла внимание парней тем, что ходила и попрошайничала.

Сначала 16-летний выпускник коррекционной школы и фигурант дела об убийстве пнул женщину ногой. От толчка 69-летняя жертва упала на землю. Нападавший продолжил избивать пенсионерку, а после — побежал за соляркой, облил и поджог свердловчанку. Об этом 12-летний мальчик рассказал журналистам «4 Канала».

Ребёнок сообщил, что старший приятель выдал попрошайничество за причину убийства. Директор школы, в которой учится пятиклассник, рассказала «КП-Екатеринбург», что ребёнка много раз замечали за проявлениями жестокости, а у поджигателя из «коррекции» и вовсе диагноз.

16 октября подростки избили пенсионерку, облили её горючей жидкостью и подожгли в Алапаевске. Два мальчика поняли, что натворили, и стали искать воду для тушения. Когда вода нашлась, было уже поздно: 69-летняя женщина скончалась.

Подростки сожгли пенсионерку ради шутки в Алапаевске
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Криминал#Алапаевск#Смерть#Дети#Убийство#Пенсионерка
Подпишитесь
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:16
Первую систему оповещения населения установят в Нижнем Тагиле в Комсомольском сквере
Вчера, 16:21
В Нижнем Тагиле планируется капитальный ремонт школы № 25 на Старателе
Вчера, 19:04
Ремонт фасада и кровли гимназии № 18 планирует администрация Нижнего Тагила
Сегодня, 11:57
«Снаряд оборвал мечты»: мама рассказала о погибшем на СВО сыне из Нижнего Тагила
Вчера, 22:20
Баскетболисты из СШ № 4 Нижнего Тагила стали победителями городского турнира
Сегодня, 12:06