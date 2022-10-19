Подросток-пироман рассказал о заживо сгоревшей пенсионерке из Алапаевска

Ребёнок сообщил, что старший приятель выдал попрошайничество за причину убийства. Директор школы, в которой учится пятиклассник, рассказала «КП-Екатеринбург», что ребёнка много раз замечали за проявлениями жестокости, а у поджигателя из «коррекции» и вовсе диагноз.