Подростки сожгли пенсионерку ради шутки в Алапаевске

Дети рассказали, что сделали случившееся ради шутки — о последствиях они не догадывались. В отношении 16-летнего жителя Алапаевска возбуждено уголовное дело: его обвиняют в убийстве. Подростки сознались в содеянном. Сейчас в отношении одного из виновников выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке, однако следствие будет настаивать на домашнем аресте, сообщил Следственный комитет Свердловской области.