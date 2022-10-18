Подростки сожгли пенсионерку ради шутки в Алапаевске

Юные свердловчане облили 69-летнюю пожилую женщину горючей жидкостью и подожгли при помощи спичек. Когда дети поняли, что натворили, они стали стучаться в двери ближайших домов и просить воды. Взрослым уральцы говорили о том, что на улице случился пожар.
Когда вода для тушения нашлась, женщина умерла: сбивать огонь было поздно.
Дети рассказали, что сделали случившееся ради шутки — о последствиях они не догадывались. В отношении 16-летнего жителя Алапаевска возбуждено уголовное дело: его обвиняют в убийстве. Подростки сознались в содеянном. Сейчас в отношении одного из виновников выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке, однако следствие будет настаивать на домашнем аресте, сообщил Следственный комитет Свердловской области.
По факту обнаружения у дома по улице 40 лет Октября тела местной жительницы, 1953 г. р., с признаками криминальной смерти в виде многочисленных травм головы и туловища, а также со следами ожогов, следственным отделом по городу Алапаевск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью), — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Александр Шульга добавил, что женщину не только облили подожгли, но также предварительно избили.
Согласно данным судебно-медицинского исследования тела погибшей женщины, причиной её смерти явились обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей 4 степени. Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции ОВД Алапаевска установили, что оба фигурирующих в деле подростка воспитываются в полных семьях, они и их родители на учёте в ПДН не состоят <…> Чем конкретно могла «насолить» протерпевшая двум пацанам, сейчас выясняют сыщики и следователи, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.