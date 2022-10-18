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Подростки сожгли пенсионерку ради шутки в Алапаевске

Сегодня, 08:22
Фото: Следственный комитет по Свердловской области
Два подростка 12 и 16 лет подожгли пенсионерку ради шутки в Алапаевске. Дети пытались затушить пламя, но не успели: женщина заживо сгорела. Трагедия случилась в воскресенье, 16 октября.

Юные свердловчане облили 69-летнюю пожилую женщину горючей жидкостью и подожгли при помощи спичек. Когда дети поняли, что натворили, они стали стучаться в двери ближайших домов и просить воды. Взрослым уральцы говорили о том, что на улице случился пожар.

Когда вода для тушения нашлась, женщина умерла: сбивать огонь было поздно.

Дети рассказали, что сделали случившееся ради шутки — о последствиях они не догадывались. В отношении 16-летнего жителя Алапаевска возбуждено уголовное дело: его обвиняют в убийстве. Подростки сознались в содеянном. Сейчас в отношении одного из виновников выбрана мера пресечения в виде обязательства о явке, однако следствие будет настаивать на домашнем аресте, сообщил Следственный комитет Свердловской области.

По факту обнаружения у дома по улице 40 лет Октября тела местной жительницы, 1953 г. р., с признаками криминальной смерти в виде многочисленных травм головы и туловища, а также со следами ожогов, следственным отделом по городу Алапаевск СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с особой жестокостью), — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Александр Шульга добавил, что женщину не только облили подожгли, но также предварительно избили.

Согласно данным судебно-медицинского исследования тела погибшей женщины, причиной её смерти явились обширные термические ожоги головы, туловища и конечностей 4 степени. Выезжавшие на место ЧП сотрудники полиции ОВД Алапаевска установили, что оба фигурирующих в деле подростка воспитываются в полных семьях, они и их родители на учёте в ПДН не состоят <…> Чем конкретно могла «насолить» протерпевшая двум пацанам, сейчас выясняют сыщики и следователи, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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#Анна Варнакина#Алапаевск#Происшествия#Подростки#Смерть#Пожар#Огонь
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