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Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Сегодня, 12:19
Фото: пресс-служба Кремля
Прездиент РФ Владимир Путин. Заседание Совета Безопасности (в режиме видеоконференции).
В среду, 19 октября, Владимир Путин ввел военное положение на территории освобожденных регионов ДНР, ЛНР, Херсонской области. Глава государства подписал соответствующий указ.

По словам Путина, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. В России создан специальный координационный совет, его возглавит председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, - отметил Владимир Путин.

В президентском указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности

После опубликования указа президента, вечером соберется Совет Федерации, на котором будет одобрен указ Владимира Путина.

Владимир Путин: «Мы восстановим новые территории, обеспечим их безопасность»
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