Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

По словам Путина, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. В России создан специальный координационный совет, его возглавит председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, - отметил Владимир Путин.
В президентском указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности
После опубликования указа президента, вечером соберется Совет Федерации, на котором будет одобрен указ Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что жители освобожденных территорий станут гражданами РФ.