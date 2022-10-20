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Уральской певице Юлии Чичериной присвоено звание заслуженной артистки России

20 октября 15:16
Фото: телеграм-канал Юлии Чичериной
Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженного артиста России» уральской певице Юлии Чичериной. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Юлия Чичерина стала Заслуженной артисткой РФ. Это круто и действительно заслуженно. Спасибо Президенту и всем, кто готовил наградные листы, - написал в своем телеграмм-канале, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

"Заслуженный артист России" Юлия Чичерина родилась в Свердловске (ныне – Екатеринбург). Певица известна своей поддержкой ЛДНР. До присоединения к России, Чичерина часто выступала на территории Донбасса.

Сейчас певица ведет сбор гуманитарной помощи для призванных по частичной мобилизации в зону проведения СВО.

21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. 

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