Уральской певице Юлии Чичериной присвоено звание заслуженной артистки России

Юлия Чичерина стала Заслуженной артисткой РФ. Это круто и действительно заслуженно. Спасибо Президенту и всем, кто готовил наградные листы, - написал в своем телеграмм-канале, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.
"Заслуженный артист России" Юлия Чичерина родилась в Свердловске (ныне – Екатеринбург). Певица известна своей поддержкой ЛДНР. До присоединения к России, Чичерина часто выступала на территории Донбасса.
Сейчас певица ведет сбор гуманитарной помощи для призванных по частичной мобилизации в зону проведения СВО.
21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт.