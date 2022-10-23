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Жители Серова сфотографировали северное сияние

Сегодня, 10:24
Фото: «#SEROVDETKA, Серов»
В Серове местные жители застали северное сияние. Редкое природное явление пользователи интернета выкладывали в соцсети.

Яркое небо местные жители наблюдали в ночь с 22 на 23 октября. Увидеть такую картину можно было приблизительно в час ночи. На снимках видно, что небо покрыто зелено-салатовым цветом.

Фото: «#SEROVDETKA, Серов»

Горожане написали, что видеть такое красивое природное явление им было приятно. Снимки они публиковали в сообществе «#SEROVDETKA, Серов».

Некоторые интернет-пользователи написали, что такое зрелище их очень впечатлило. А некоторые горожане высказали, что наблюдать северное сияние для них не ново.

Северное сияние бывает каждую осень в Серове, просто мы не обращаем внимание, - написала Галина Богатур.
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А некоторые пользователи соцсетей вступили в дискуссию, насколько вообще нормально такое явление.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Серов#Северное сияние#Природное явление
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