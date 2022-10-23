Жители Серова сфотографировали северное сияние

Яркое небо местные жители наблюдали в ночь с 22 на 23 октября. Увидеть такую картину можно было приблизительно в час ночи. На снимках видно, что небо покрыто зелено-салатовым цветом.
Горожане написали, что видеть такое красивое природное явление им было приятно. Снимки они публиковали в сообществе «#SEROVDETKA, Серов».
Некоторые интернет-пользователи написали, что такое зрелище их очень впечатлило. А некоторые горожане высказали, что наблюдать северное сияние для них не ново.
Северное сияние бывает каждую осень в Серове, просто мы не обращаем внимание, - написала Галина Богатур.
А некоторые пользователи соцсетей вступили в дискуссию, насколько вообще нормально такое явление.