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Дмитрий Медведев проведет совещание на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:28
Фото: 1MI
В Нижний Тагил может приехать заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По разным данным, приезд экс-президента России состоится 24 или 25 октября, а совещание пройдет на территории одного из объектов «Уралвагонзавода».

С утра 24 октября у зданий «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле были замечены несколько автомобилей полиции. К заводоуправлению в районе 9 часов утра приехала «ГАЗель» с кинологами и собаками.

У центральной проходной и заводоуправления было несколько полицейских машин, — рассказал TagilCity.ru житель Вагонки.

По данным источника редакции, на 24 октября запланировано прибытие Дмитрий Медведева. Собеседник Ура.ру сообщает, что приезд может быть во вторник 25 октября.

Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в пресс-службу предприятия, ответ будет опубликован после получения.

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#Александра Логинова#Политика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Уралвагонзавод#Дмитрий Медведев
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