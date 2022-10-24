Дмитрий Медведев проведет совещание на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

С утра 24 октября у зданий «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле были замечены несколько автомобилей полиции. К заводоуправлению в районе 9 часов утра приехала «ГАЗель» с кинологами и собаками.
У центральной проходной и заводоуправления было несколько полицейских машин, — рассказал TagilCity.ru житель Вагонки.
По данным источника редакции, на 24 октября запланировано прибытие Дмитрий Медведева. Собеседник Ура.ру сообщает, что приезд может быть во вторник 25 октября.
Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос в пресс-службу предприятия, ответ будет опубликован после получения.