В Свердловской области население уменьшается за счет естественной миграции

Свердловская область находится в «золотой середине» по миграции населения. Так в январе 2021 года, по данным Росстата, численность населения в области составляла 4 290 067 человек. За год регион покинули 20 614 человек. Отрицательную динамику показывает и Нижний Тагил. По данным Росстата, на 1 января 2020 года в городе проживало 351 565 человек, а годом ранее горожан было больше больше на 3 тысячи (354 767 человек).