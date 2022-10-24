В Свердловской области население уменьшается за счет естественной миграции

Последние 5 лет население теряли 68 регионов. Это 95% площади России, пишут «Новые Известия». Заброшенная земля не дает урожая. Всё больше областей, краёв и республик страны могут превратиться в бесхозные пустыри.
В современной России народ уезжает с Дальнего Востока и Урала. В ТОП-10 регионов по наибольшему оттоку населения в другие области большинство находятся за Уральскими горами.
Лидер антирейтинга — Омская область. За 8 месяцев 2022 года — потеря 10,4 тысяч человек. Уезжают за северными заработками в ХМАО и в Краснодарский край в поисках тёплого климата. Большие опасения у экспертов вызывает угольная столица России — Кемеровская область, которой руководит Сергей Цивилев.
Свердловская область находится в «золотой середине» по миграции населения. Так в январе 2021 года, по данным Росстата, численность населения в области составляла 4 290 067 человек. За год регион покинули 20 614 человек. Отрицательную динамику показывает и Нижний Тагил. По данным Росстата, на 1 января 2020 года в городе проживало 351 565 человек, а годом ранее горожан было больше больше на 3 тысячи (354 767 человек).
Самый «пропащий» регион — Кузбасс. К началу 2022 года здесь проживало 2,6 млн человек. За последние пять лет, в поисках лучшей жизни уехало почти 156 тысяч кузбассцев. Шесть желающих уехать на 100 жителей — это катастрофа, считает ведущий научный сотрудник Института демографии НИУ ВШЭ, Никита Мкртчян.
Люди, например, живут в шахтерских моногородах. Но если вы не работаете на шахте, то там на самом деле делать нечего. Еще шахты постоянно закрываются как в самой области, так и в соседней Хакасии, и в республике Коми. У нас угольная промышленность сокращается, работать там — это не то, что работать на шахте в эпоху СССР, это довольно непрестижный и тяжелый труд, - отметил Никита Мкртчян.
Эксперты считают Кемеровскую область депрессивным регионом в Сибири. У всех регионов-аутсайдеров есть общая черта — слабая и уязвимая экономика. Но особенности у каждого свои.
Оренбургская область плохо перенесла пандемию. Только в 2020 году работу потеряли 15 тысяч молодых людей — это 9,2% от работающей молодёжи до 30 лет. Найти новое место работы оренбуржцам сложно из-за проблем с образованием.
У нас нет ВУЗов. Они у нас есть, но у нас их нет. Толку от них никакого нет сегодня «…» Мы далеко отстали от того, что делается в других регионах, — говорит губернатор Дмитрий Паслер.
Отсутствие престижных ВУЗов сказывается и на Челябинской области. В 2021 году регион потерял 18 440 человек в возрасте 14-35 лет. Большинство из них – это выпускники школ, которые уехали учиться в Екатеринбург, Санкт-Петербург. Кто не уехал на учёбу, начинает искать варианты переезда ради повышения заплаты. Свердловская область и Башкирия оказываются привлекательнее.