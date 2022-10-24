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Жители дома на Сулимова в Екатеринбурге остались без воды из-за соседки

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI
Из-за женщины, которая не пустила в дом ремонтников. Жители дома на улице Сулимова в Екатеринбурге на некоторое время остались без воды.

По словам соседей, женщина подтапливала квартиры, находящиеся снизу, но продолжала игнорировать и соседей, и управляющую компанию. Дело даже дошло до приставов. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Приставам пришло сообщение о необходимости договориться с женщиной о предоставлении доступа в свою квартиру для устранения аварии в водоснабжении. Было возбуждено исполнительное производство.

Пристав неоднократно приходил к гражданке домой, но она не впускала никого внутрь. Тогда ей вынесли представление в размере пяти тысяч рублей и потребовали явиться к приставу, но не сработало и это.

Тогда на екатеринбурженку составили протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве) и ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение требований неимущественного характера). Дверь пришлось взламывать.

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Когда дверь начали вскрывать, соседка передумала, и сама впустила гостей. Тогда аварию удалось устранить, и вода вновь поступила в краны жителей.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Соседка#Вода#Ремонт#Ремонтные работы
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