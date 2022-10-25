Пропавшую в Таиланде жительницу Екатеринбурга разыскивают уже пять дней

О том, что 53-летняя начальник корпоративных коммуникаций СвЖД пропала, сообщил «РИА Новости» генконсул РФ на Пхукете Владимир Соловьев. Со слов должностного лица, на данный момент установлено, что перед пропажей Елена могла пойти купаться: её вещи обнаружили неподалеку — на пляже.
Тревогу подняла туристическая компания, её представители обратились за помощью в генеральное консульство и к правоохранителям. На 25 октября известно, что поиски продолжаются: в них участвуют сотрудники экстренных ведомств, военные и спецтехника — около 100 человек.
Сложности в поисковые работы вносят проливные дожди: в Таиланде соответствующий сезон. Со слов генконсула, в нынешнее время волны могут достигать до трёх метров в высоту, но люди всё равно купаются, игнорируя запрещающие сигналы.