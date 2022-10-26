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В Нижнем Тагиле разъяснили порядок оплаты ЖКХ при частичной мобилизации

Сегодня, 11:02
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле объяснили как оплачивать услуги ЖКХ при частичной мобилизации. Для корректировки счетов, необходимо подать заявление в ЖЭК. Коммунальщики пересчитают оплату услуг за период отсутствия мобилизованного.

Количество проживающих в квартире/доме влияет на счета за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, а также оплату за вывоз твердых бытовых отходов. Если член семьи или собственник жилого помещения призван по частичной мобилизации необходимо написать заявление в ЖЭК о составе проживающих. Об этом сообщает управление ЖКХ администрации Нижнего Тагила.

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К заявлению на перерасчет необходимо приложить справку из военкомата. Коммунальщики рекомендуют обновлять документы один раз в квартал.

Перерасчет оплаты коммунальных услуг будет сделан за период отсутствия мобилизованного более 5 календарных дней. Перерасчет не делается на услуги по содержанию общего имущества и помещений.

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Ранее сообщалось, что 7 октября президент России Владимир Путин подписал закон 378 ФЗ, которым внесены поправки в Жилищный кодекс. С момента подписания не начисляются пени за несвоевременную или не полностью внесенную платы за жильё, коммунальные услуги, взносы за капремонт в МКД для мобилизованных граждан и членов их семей. Также в законе закреплен статус «Ветерана боевых действий» для участников спецоперации. Они имеют право на получения компенсации 50% платы за наем и содержание жилья, в том числе за взносы на капремонт. 

#Федор Быстров#Частичная мобилизация#Жкх#Оплата ЖКХ#Экономика
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