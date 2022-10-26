В Нижнем Тагиле разъяснили порядок оплаты ЖКХ при частичной мобилизации

Ранее сообщалось, что 7 октября президент России Владимир Путин подписал закон 378 ФЗ, которым внесены поправки в Жилищный кодекс. С момента подписания не начисляются пени за несвоевременную или не полностью внесенную платы за жильё, коммунальные услуги, взносы за капремонт в МКД для мобилизованных граждан и членов их семей. Также в законе закреплен статус «Ветерана боевых действий» для участников спецоперации. Они имеют право на получения компенсации 50% платы за наем и содержание жилья, в том числе за взносы на капремонт.