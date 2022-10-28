Имущество на 3,6 млн планирует приватизировать администрация Нижнего Тагила

Также администрация города планирует приватизировать гаражный бокс на улице Горошникова, 56. Его площадь — 23,8 квадратных метра, а расчетная стоимость — 104,7 тысячи рублей. Три подвала площадью 68,3 квадратных метра на улице Попова, 12 на Тагилстрое оценены в 300,6 тысяч рублей. А бывшая котельная на улице Сульфатная — в 721,9 тысячи рублей. Ее площадь составляет 164 квадратных метра.