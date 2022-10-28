TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Имущество на 3,6 млн планирует приватизировать администрация Нижнего Тагила

Сегодня, 10:01
Фото: 1MI
В 2023 году администрация Нижнего Тагила планирует приватизировать девять объектов муниципального имущества общей стоимостью 3,6 миллиона рублей. Прогнозный план был одобрен на очередном заседании городской думы.

Администрация Нижнего Тагила представила на рассмотрение постоянной комиссии думы по развитию предпринимательской деятельности девять объектов. В результате приватизации муниципального имущества в 2023 году бюджет города может быть увеличен на 3,6 миллиона рублей.

Так, в списке значатся четыре нежилых помещения на третьем и четвертом этажах здания на проспекте Мира, 56 общей площадью 565,1 квадратных метра. Стоимость объектов оценена в 2,48 миллиона рублей.

Также администрация города планирует приватизировать гаражный бокс на улице Горошникова, 56. Его площадь — 23,8 квадратных метра, а расчетная стоимость — 104,7 тысячи рублей. Три подвала площадью 68,3 квадратных метра на улице Попова, 12 на Тагилстрое оценены в 300,6 тысяч рублей. А бывшая котельная на улице Сульфатная — в 721,9 тысячи рублей. Ее площадь составляет 164 квадратных метра.

27 октября на заседании депутаты городской думы Нижнего Тагила одобрили план приватизации муниципального имущества.

Дом купца Аксенова в Нижнем Тагиле планируется приватизировать
Узнать подробнее
Читайте также:
Недостроенная котельная в Нижнем Тагиле продана за 27,6 миллиона рублейПриватизация бывшего дома детского творчества на ВМЗ планируется в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Продажа#Имущество#Приватизация#Гараж#Котельная
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле составлен топ самых богатых предпринимателей
Вчера, 09:20
На УВЗ водителю боевой машины за работу в приграничной зоне не выдали полную зарплату
Сегодня, 11:23
Соса-Соla ушла, а кола осталась. Есть ли в Тагиле альтернатива популярной газировки?
Сегодня, 15:54
Власти Нижнего Тагила отменили новогодний салют
Сегодня, 14:56
В Тагиле пять депутатов Гордумы вместе с мэрией займутся вопросами ЖКХ и бизнеса
Сегодня, 11:15
Горожане от 18 до 35 лет: в Нижнем Тагиле сформируют Молодежную Думу третьего созыва
Сегодня, 15:45