Имущество на 3,6 млн планирует приватизировать администрация Нижнего Тагила

Администрация Нижнего Тагила представила на рассмотрение постоянной комиссии думы по развитию предпринимательской деятельности девять объектов. В результате приватизации муниципального имущества в 2023 году бюджет города может быть увеличен на 3,6 миллиона рублей.
Так, в списке значатся четыре нежилых помещения на третьем и четвертом этажах здания на проспекте Мира, 56 общей площадью 565,1 квадратных метра. Стоимость объектов оценена в 2,48 миллиона рублей.
Также администрация города планирует приватизировать гаражный бокс на улице Горошникова, 56. Его площадь — 23,8 квадратных метра, а расчетная стоимость — 104,7 тысячи рублей. Три подвала площадью 68,3 квадратных метра на улице Попова, 12 на Тагилстрое оценены в 300,6 тысяч рублей. А бывшая котельная на улице Сульфатная — в 721,9 тысячи рублей. Ее площадь составляет 164 квадратных метра.
27 октября на заседании депутаты городской думы Нижнего Тагила одобрили план приватизации муниципального имущества.