В Нижнем Тагиле бездомная собака искусала женщину с ребенком

Напомним, в Нижнем Тагиле несколько месяцев не ведется отлов собак. Для возобновления муниципалитет предложил депутатам Гордумы выделить 600 тысяч рублей. По словам замначальника управления горхозяйства мэрии Нижнего Тагила Игоря Комарова, этой суммы хватит на отлов порядка 150 бродячих животных. Сейчас в муниципалитете около 200 заявок от населения на отлов бездомных собак.