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В Нижнем Тагиле бездомная собака искусала женщину с ребенком

Сегодня, 08:20
Фото: 1MI
Бродячая собака напала на жительницу Нижнего Тагила Екатерину возле остановки транспорта на Ленинградском проспекте, когда она возвращалась домой с сыном-дошкольником. Тагильчанке для защиты себя и ребенка пришлось отбиваться ногами.

Нападение случилось на Вагонке в Нижнем Тагиле 27 октября. Бродячая собака искусала жительницу Дзержинского района около остановки «Поликлиники». Женщина шла домой с ребенком-дошкольником. В какой-то момент агрессивная собака подбежала к семье и накинулась на девушку.

Она успела схватить на руки ребенка, чтобы защитить его от укусов разъяренного животного. Собака нападала и кусала девушку, поэтому она защищалась ногами.

В результате нападения у Екатерины были разорваны ботинки и куртка. Мальчик остался невредим, однако из-за агрессивной собаки у него стресс, — рассказала семья пострадавших редакции TagilCity.ru.
Собака напала на женщину с ребенком на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле
Фото: "Сети Тагила"

Напомним, в Нижнем Тагиле несколько месяцев не ведется отлов собак. Для возобновления муниципалитет предложил депутатам Гордумы выделить 600 тысяч рублей. По словам замначальника управления горхозяйства мэрии Нижнего Тагила Игоря Комарова, этой суммы хватит на отлов порядка 150 бродячих животных. Сейчас в муниципалитете около 200 заявок от населения на отлов бездомных собак.

В Нижнем Тагиле на отлов собак планируется выделить дополнительно 600 тысяч рублей
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#Александра Логинова#Нижний Тагил#Бродячие собаки#Нападение#Отлов собак#Собака#Происшествия
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