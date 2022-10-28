В Нижнем Тагиле бездомная собака искусала женщину с ребенком

Нападение случилось на Вагонке в Нижнем Тагиле 27 октября. Бродячая собака искусала жительницу Дзержинского района около остановки «Поликлиники». Женщина шла домой с ребенком-дошкольником. В какой-то момент агрессивная собака подбежала к семье и накинулась на девушку.
Она успела схватить на руки ребенка, чтобы защитить его от укусов разъяренного животного. Собака нападала и кусала девушку, поэтому она защищалась ногами.
В результате нападения у Екатерины были разорваны ботинки и куртка. Мальчик остался невредим, однако из-за агрессивной собаки у него стресс, — рассказала семья пострадавших редакции TagilCity.ru.
Напомним, в Нижнем Тагиле несколько месяцев не ведется отлов собак. Для возобновления муниципалитет предложил депутатам Гордумы выделить 600 тысяч рублей. По словам замначальника управления горхозяйства мэрии Нижнего Тагила Игоря Комарова, этой суммы хватит на отлов порядка 150 бродячих животных. Сейчас в муниципалитете около 200 заявок от населения на отлов бездомных собак.