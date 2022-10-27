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В Нижнем Тагиле на отлов собак планируется выделить дополнительно 600 тысяч рублей

Сегодня, 11:17
Фото: 1MI
Дополнительные 600 тысяч рублей на отлов безнадзорных животных планируется выделить в Нижнем Тагиле. Такое решение приняли депутаты городской думы в ходе очередного замедания.
Эта сумма позволит нам отловить и содержать, как предписывает законодательство, в течение 20 дней, 146-147 особей, — заявил в ходе заседания замначальника управления городским хозяйством Игорь Комаров.

По словам председателя счетной палаты Валерия Платунова, выделенных на 2022 год средств на отлов и содержание собак недостаточно. Причиной является норматив, который не менялся с 2015 года.

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В ходе проведения экспертизы мы также установили, что на основании методики расчета, которая существует у нас в области, норматив расходов на мероприятия по обращению с животными составляет 23 рубля. Указанный тариф не изменялся с января 2015 года. То есть, при таком нормативе, с учетом требований и ростом расходов, у нас всегда будет не хватать средств на исполнение полномочий, — объяснил Валерий Платунов

В связи с этим было предложено внести корректировки в бюджет Нижнего Тагила на сумму в 600 миллионов рублей. 21 присутствующий депутат на заседании поддержал предложение. В результате оно было утверждено.

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Напомним, по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле подготовлена дорожная карта по организации муниципального приюта для бездомных животных. Разместить его планируется на участке земли в нежилой зоне между Верхней и Нижней Черемшанкой. Предварительная сумма строительства составляет 40 миллионов рублей.

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