В Нижнем Тагиле собака охраняла сбитого на пешеходном переходе «товарища»

Четвероногих друзей сфотографировали в вечернее время суток. Автор планирует при помощи публикации привлечь внимание возможных хозяев большого пса.
Пост написан в надежде, что хозяева отзовутся… Люди увидят и задумаются… Что не нужно отпускать на самовыгул и как выше написано — гонять, — сообщила Надежда Т.
По всей видимости, собака была сбита на пешеходном переходе, считают жители Нижнего Тагила.
Мне просто интересно, когда собака идёт по пешеходному переходу, не надо останавливаться — она же просто животное? Вот такое отношение у нас сплошь и рядом ко всем живым на нашей планете, — делится наблюдением Юлия Ф. в сообществе «КОТОПЁС-НТ».