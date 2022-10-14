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В Нижнем Тагиле собака охраняла сбитого на пешеходном переходе «товарища»

Сегодня, 04:12
Фото: КОТОПЁС-НТ
Большой пёс охраняет сбитую на пешеходном переходе собачку и никуда не уходит, считают жители Нижнего Тагила. На крупном животном — ошейник: возможно, у него есть хозяева. Неразлучных товарищей заметили на Тагилстрое.

Четвероногих друзей сфотографировали в вечернее время суток. Автор планирует при помощи публикации привлечь внимание возможных хозяев большого пса.

Пост написан в надежде, что хозяева отзовутся… Люди увидят и задумаются… Что не нужно отпускать на самовыгул и как выше написано — гонять, — сообщила Надежда Т.
Фото: КОТОПЁС-НТ

По всей видимости, собака была сбита на пешеходном переходе, считают жители Нижнего Тагила.

Мне просто интересно, когда собака идёт по пешеходному переходу, не надо останавливаться — она же просто животное? Вот такое отношение у нас сплошь и рядом ко всем живым на нашей планете, — делится наблюдением Юлия Ф. в сообществе «КОТОПЁС-НТ».
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#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил#Собака#Собаки#Дружба#Смерть#Анна Варнакина
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