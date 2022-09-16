538 тысяч выделено на отлов бродячих собак в Горноуральском ГО

Контракт с победителем аукциона будет заключен до 31 декабря 2022 года, средства выделены из бюджета Свердловской области.
На отлов одной собаки выделено не более 4 090 рублей. Таким образом, может быть поймана 131 особь. В стоимость работ включены отлов животного, транспортировка до пункта временного содержания, лечение, вакцинация, стерилизация и маркировка, а также возврат неагрессивных собак на место обитания.
Отлов собак исполнитель должен проводить не позднее трех дней после получения наряда. При этом запрещено жестоко обращаться с животными, применять способы, приводящие к их увечьям, снимать собак с привязи.
Помимо этого, процесс должен сниматься на видеокамеру, а записи предоставляться заказчику по требованию. Отчеты о проделанной работе будут предоставляться ежемесячно.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 сентября 2022 года.