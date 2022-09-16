538 тысяч выделено на отлов бродячих собак в Горноуральском ГО

На отлов одной собаки выделено не более 4 090 рублей. Таким образом, может быть поймана 131 особь. В стоимость работ включены отлов животного, транспортировка до пункта временного содержания, лечение, вакцинация, стерилизация и маркировка, а также возврат неагрессивных собак на место обитания.