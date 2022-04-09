Отлов бездомных собак обойдется Нижнему Тагилу в 3 миллиона рублей

Помимо обязанностей, у подрядчика по договору есть и ряд запретов. Например, нельзя отлавливать животных без наряда на поимку, жестоко с ними обращаться, работать в присутствии детей, отлавливать уже стерилизованных здоровых и неагрессивных собак, снимать с привязи оставленных хозяевами животных возле магазинов, а также применять запрещенные лекарства и препараты. При этом каждый раз акт поимки должен быть зафиксирован на видео.