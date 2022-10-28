За расчленение своего товарища житель Первоуральска получил 9 лет тюрьмы

Далее злоумышленник хотел избавиться от тела, чтобы избежать правосудия. Однако, так как собутыльник был мужчиной крупного телосложения, он не смог дотащить его даже до двери. Поэтому злоумышленник решил расчленить тело. Он взял пилу, распилил друга на части и вынес их в пакете на улицу, а после отнес в лес.