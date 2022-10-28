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За расчленение своего товарища житель Первоуральска получил 9 лет тюрьмы

Сегодня, 09:26
Фото: 1MI
Жителя Первоуральска признали виновным в убийстве приятеля, которого он в последствии расчленил.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Известно, что в ночь с 24 на 25 февраля мужчины вместе выпивали, но в какой-то момент поссорились.

В ходе конфликта один из мужчин нанес собутыльнику кухонным ножом не менее четырех ударов в область туловища. Пострадавший скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Далее злоумышленник хотел избавиться от тела, чтобы избежать правосудия. Однако, так как собутыльник был мужчиной крупного телосложения, он не смог дотащить его даже до двери. Поэтому злоумышленник решил расчленить тело. Он взял пилу, распилил друга на части и вынес их в пакете на улицу, а после отнес в лес.

Далее мужчина вернулся домой и лег спать. Утром к нему пришла его сожительница, которой стало известно о преступлении. Она же и «сдала» возлюбленного в полицию.

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Суд избрал злоумышленнику наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Первоуральск#Пьяные посиделки#Убийство#Друг
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