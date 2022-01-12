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Свердловчанин задушил, расчленил и сварил своего собутыльника

12 января 09:13
Фото: СУ СКР РФ по Свердловской области
Сторож свердловского предприятия сознался в убийстве и расчленении трупа неизвестного ему мужчины.

Фигурант уголовного дела — 57-летний бывший заключенный. После освобождения мужчина трудоустроился на одно из местных предприятий, и в марте прошлого года совершил убийство неизвестного ему человека.

По сообщению полиции, в тот день они распивали спиртное. 60-летний дворник, который очищал снег на соседнем объекте, чем-то обидел сторожа. И последний накинулся обидчика с кулаками, после чего задушил свою жертву. Затем злоумышленник скрыл следы преступления. Он сварил тело, разрубил на куски и выбросил их на помойку.

Пропавшего вскоре стали искать. Нашлись свидетели, которые видели его с бывшим зеком.

Фото: СУ СК РФ по Свердловской области

Задержанный показал, где и как разрубил на части тело и сварил их, а затем выбросил на помойку, где впоследствии оперуполномоченные нашли части рук, а точнее говоря — то, что от них осталось, и другие фрагменты, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Суд приговорил убийцу к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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#СК РФ#Полиция#Убийство#Новости УрФО#Происшествия
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