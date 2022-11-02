Новый заместитель руководителя назначен в ГУ МВД по Свердловской области

Полковник Сергей Ремезков назначен замначальника руководителя ГУ МВД области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.
Генерал Мешков тепло поздравил своего нового заместителя, отметив его весомый вклад в профилактику преступности и поддержание правопорядка на территории Среднего Урала, а также поставил ему ряд приоритетных задач, в том числе по снижению кривой некомплекта, – отметил Валерий Горелых.
На новом месте Сергей Ремезков будет отвечать за кадровое обеспечение, боевую и служебную подготовку, работу Центра профподготовки и взаимодействие с ветеранской организацией.
До этого назначения Сергей Ремезков занимал пост заместителя начальника полиции по охране общественного порядка. Сергей Ремезков имеет высшее педагогическое и юридическое образование. На службу в полицию пришел в 2005 году.