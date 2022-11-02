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Новый заместитель руководителя назначен в ГУ МВД по Свердловской области

Сегодня, 10:15

В Сверловской области назначен новый замначальника ГУ МВД России

В Свердловской области назначен заместитель начальника главка МВД. В среду, 2 ноября, на селекторном совещании полковника Ремезкова представил руководитель ГУ МВД региона Александр Мешков.

Полковник Сергей Ремезков назначен замначальника руководителя ГУ МВД области. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

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Генерал Мешков тепло поздравил своего нового заместителя, отметив его весомый вклад в профилактику преступности и поддержание правопорядка на территории Среднего Урала, а также поставил ему ряд приоритетных задач, в том числе по снижению кривой некомплекта, – отметил Валерий Горелых.

На новом месте Сергей Ремезков будет отвечать за кадровое обеспечение, боевую и служебную подготовку, работу Центра профподготовки и взаимодействие с ветеранской организацией. 

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До этого назначения Сергей Ремезков занимал пост заместителя начальника полиции по охране общественного порядка. Сергей Ремезков имеет высшее педагогическое и юридическое образование. На службу в полицию пришел в 2005 году.

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