Высококлассный полиграфолог уволен из главка МВД в Екатеринбурге

По его словам, в МВД России по УрФО майор занимал должность последние десять лет. Он проверял кандидатов на полиграфе и проводил психологические тесты. О судимости стало известно в процессе проверки сотрудников на наличие судимостей. Как стало известно, во время армии он был осужден за вымогательство, а наказание отбывал в дисциплинарном батальоне.