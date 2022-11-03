Четыре новых министра вступили в должности в Свердловской области

Кресло министра по управлению госимуществом занял экс-министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. За то, чтобы мужчина занял эту должность, проголосовали парламентарии Заксобрания по области, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Помимо этого, Алексей Кузнецов стал одним из вице-губернаторов. Министром финансов назначили Александра Старкова. Его также поддержали парламентарии.
Кресло министра природы занял Денис Мамонтов. До этого он два года работал в должности министра экономики и территориального развития. На вакантном месте министра физкультуры расположился Леонид Рапопорт. Он трудится в правительстве региона 13 лет.
Напомним, ранее были названы имена министров социальной политики, общественной безопасности, цифрового развития и связи, энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, культуры и международных связей.
Часть министров вступили в должности приставкой и.о. Свободным пока остается лишь место министра инвестиций и развития.