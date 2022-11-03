TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Четыре новых министра вступили в должности в Свердловской области

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил нескольких региональных министров

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на должности четырех новых министров.

Кресло министра по управлению госимуществом занял экс-министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. За то, чтобы мужчина занял эту должность, проголосовали парламентарии Заксобрания по области, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Помимо этого, Алексей Кузнецов стал одним из вице-губернаторов. Министром финансов назначили Александра Старкова. Его также поддержали парламентарии. 

Кресло министра природы занял Денис Мамонтов. До этого он два года работал в должности министра экономики и территориального развития. На вакантном месте министра физкультуры расположился Леонид Рапопорт. Он трудится в правительстве региона 13 лет.

Напомним, ранее были названы имена министров социальной политики, общественной безопасности, цифрового развития и связи, энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства, культуры и международных связей.

Евгений Куйвашев назначил заместителей губернатора и министров Свердловской области
Узнать подробнее

Часть министров вступили в должности приставкой и.о. Свободным пока остается лишь место министра инвестиций и развития.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Министры#Депутаты#Губернатор#Должности#Евгений Куйвашев
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных получили выплаты по 20 000 рублей на человека
Сегодня, 13:17
TagilCity.ru вошел в ТОП-3 самых цитируемых СМИ Свердловской области
Сегодня, 14:10
Луганск взамен Хеба. Какие города-побратимы отказались от дружбы с Нижним Тагилом
Вчера, 16:37
ЦБ обвинил сотрудницу ЕВРАЗа и её родственников в инсайдерской торговле
Сегодня, 11:00
На отсутствие антибиотиков в некоторых аптеках Тагила пожаловалась жительница Вагонки
Вчера, 18:37
Очередной штраф заплатит перевозчик «Союз-НТ» за отсутствие маршруток в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:20