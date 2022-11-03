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К 300-летию Нижнего Тагила презентовали книгу митрополита Екатеринбургской епархии

Сегодня, 16:43
Фото: пресс-центр администрации Нижнего Тагила
книга проповедей епископа Евгения (Кульберга)

В Нижнем Тагиле презентовали книгу митрополита Екатеринбургской епархии

Издание посвящено 10-летию Нижнетагильской епархии и 300-летию Нижнего Тагила. В книге собраны проповеди, речи, интервью митрополита Евгения (Кульберга).

Инициаторами проекта стали настоятельница Скорбященского женского монастыря, игуменья Мария и заведующая архивом монастыря Вера Чемезова, сообщили в администрации Нижнего Тагила.

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Презентация книги «835 дней на Нижнетагильской  земле» прошла в музее-усадьбе «Демидовская дача». Глава города Владислав Пинаев поздравил митрополита Евгения со знаменательным событием. Мэр поблагодарил также создателей книги.

Мы с владыкой пришли в Нижний Тагил вместе, и за это время наши отношения из деловых переросли в дружеские. Он всегда вдохновлял взглядом, словом, добрым отношением. Благодаря его стараниям у нас в городе появился просветительский центр - отметил Владислав Пинаев.
Презентация книги «835 дней на Нижнетагильской  земле»Презентация книги «835 дней на Нижнетагильской  земле»
Фото: пресс-центр администрации Нижнего Тагила

В процессе работы над книгой было собрано более 800 фотографий, десятки видеозаписей, любительских аудиозаписей выступлений и проповедей митрополита. Авторам помогали верующие поселков Левиха, Свободный, Верх-Нейвинский и города Качканар.

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Книга продолжила серию «Драгоценные камни Нижнетагильской земли». До этого вышли издания, посвященные жизненному пути старейших священнослужителей епархии. Вырученные от продажи книги средства будут направлены на восстановление Скорбященского женского монастыря.

#Федор Быстров#Общество#Монастырь#Презентация#Книга#Нижний Тагил
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