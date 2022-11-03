К 300-летию Нижнего Тагила презентовали книгу митрополита Екатеринбургской епархии

Инициаторами проекта стали настоятельница Скорбященского женского монастыря, игуменья Мария и заведующая архивом монастыря Вера Чемезова, сообщили в администрации Нижнего Тагила.
Презентация книги «835 дней на Нижнетагильской земле» прошла в музее-усадьбе «Демидовская дача». Глава города Владислав Пинаев поздравил митрополита Евгения со знаменательным событием. Мэр поблагодарил также создателей книги.
Мы с владыкой пришли в Нижний Тагил вместе, и за это время наши отношения из деловых переросли в дружеские. Он всегда вдохновлял взглядом, словом, добрым отношением. Благодаря его стараниям у нас в городе появился просветительский центр - отметил Владислав Пинаев.
В процессе работы над книгой было собрано более 800 фотографий, десятки видеозаписей, любительских аудиозаписей выступлений и проповедей митрополита. Авторам помогали верующие поселков Левиха, Свободный, Верх-Нейвинский и города Качканар.
Книга продолжила серию «Драгоценные камни Нижнетагильской земли». До этого вышли издания, посвященные жизненному пути старейших священнослужителей епархии. Вырученные от продажи книги средства будут направлены на восстановление Скорбященского женского монастыря.