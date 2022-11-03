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В Нижнем Тагиле чиновников переведут на русские домены

Сегодня, 09:57
Фото: 1MI
Государственные органы России перенесут электронную почту в национальную доменную зону. Исключительно российскими доменами чиновники начнут пользоваться с 1 декабря этого года.

С этой даты все те электронные почтовые адреса, которыми пользуются в своей работе представители госорганов, а также других органов власти, будут созданы исключительно из числа российских доменов, сообщается на портале Объясняем РФ.

Соответствующий документ уже подписан председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Нововведение будет действовать для того, чтобы обеспечить информационную безопасность работы представителей органов власти.

Отмечается, что в зону ведения Российской Федерации входят следующие домены: RU, РФ, SU, а также другие домены верхнего уровня. Управляют ими с территории РФ.

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Напомним, что тагильская мэрия изменит систему электронного документооборота. На эти цели власти потратят 13,4 миллиона рублей.

Подрядчику будет необходимо оказать услуги по развитию новых возможностей оборота документов в мэрии. Для этого фирме нужно будет владеть правами на трансформацию уже установленного на компьютерах ПО.

#Елена Озерова#Общество#Домены#Госорганы#Чиновники#Сайты
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