В розыск объявлен екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев

Дмитрий Колезев – главред издания Republic* (являющегося иноагентом) и учредителем It's My City. В своих соцсетях журналист написал, что его приятели из РФ предупреждали его о том, что сотрудники ФСБ заказывали экспертизы по ряду его журналистских материалов.