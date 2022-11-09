В розыск объявлен екатеринбургский журналист Дмитрий Колезев

О том, что мужчина разыскивается, стало известно с портала министерства. Там же сообщается, что журналист - фигурант уголовного дела, но по какой статье не отмечается.
Дмитрий Колезев – главред издания Republic* (являющегося иноагентом) и учредителем It's My City. В своих соцсетях журналист написал, что его приятели из РФ предупреждали его о том, что сотрудники ФСБ заказывали экспертизы по ряду его журналистских материалов.
Также он добавил, что ему известно, что некоторые из представителей властей отказывались искать состав преступления в этих заметках.
Главный редактор подозревает, что уголовное дело на него завели либо за дискредитацию российской армии, либо за фейки о спецоперации.
По данным источника РИА Новости уголовное дело екатеринбургского журналиста касается фейков о ВС РФ (ему грозит до 10 лет заключения).
Напомним, ранее, весной, Колезев подавал иск против тележурналиста Владимира Соловьева.