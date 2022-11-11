Жители Нижнего Тагила предложили для благоустройства 12 территорий

Помимо этого, жители Нижнего Тагила желают, чтобы была благоустроена и зона отдыха в районе домов № 179, 195 по ул. Киевская, сквер и площадь по улице Окунева, 22, территории около домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей, площадки по улице Геологов, 33, Землячки, 2 и Ленинградскому проспекту, 30б, 30, 32, 36.