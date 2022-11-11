Жители Нижнего Тагила предложили для благоустройства 12 территорий

Свои предложения все желающие могли отправлять в управление городским хозяйством администрации города. Принимались идеи в период с 17 октября по 8 ноября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В результате был составлен список территорий, которые нуждаются в первоочередном благоустройстве. В перечне названа набережная реки Межевая в поселке Висимо-Уткинск, площадь перед зданием Машиностроительного техникума, парки Рудника им. III Интернационала, Горького, культуры и отдыха металлургов.
Помимо этого, жители Нижнего Тагила желают, чтобы была благоустроена и зона отдыха в районе домов № 179, 195 по ул. Киевская, сквер и площадь по улице Окунева, 22, территории около домов № 5, 7, 11 по проспекту Строителей, площадки по улице Геологов, 33, Землячки, 2 и Ленинградскому проспекту, 30б, 30, 32, 36.
Далее должно состояться обсуждение предстоящего благоустройства, где жители также смогут выразить свое мнение. Описание ремонтных работ планируют опубликовать на сайте мэрии зимой.
Потом состоится онлайн-голосование, на котором жителям предстоит выбрать площадки.
Отмечается, что в этом году деньги выделены на благоустройство Нижне-Выйского сквера. По программе «Формирование современной городской среды на 2017–2027 годы» выделено 99 млн рублей.
Всего за шесть лет в городе построено, а также приведено в порядок 15 общественных пространств.