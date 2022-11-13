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Путин предложил лишать приобретенного гражданства за фейки о ВС РФ

Сегодня, 06:03
Фото: 1MI
Президентская поправка к закону о гражданстве предусматривает лишение приобретенной связи человека и государства за призывы к нарушению территориальной целостности России, за участие в нежелательных организациях и дискредитацию ВС РФ.

При этом, утверждают «РИА Новости» со ссылкой на документ, дата правонарушения не важна. За определенный перечень действий, которые могут создавать угрозу стране, предусмотрено прекращение выданного гражданства. Задачи по выявлению опасных действий поручены ФСБ.

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Поправка также расширила список статей Уголовного кодекса РФ, за нарушения по которым следует выдворение из страны. К таковым относятся:

  • сотрудничество с зарубежными организациями, признанными в стране нежелательными;
  • дискриминация ВС РФ и государственных органов;
  • прилюдный призыв к нарушению территориальной целостности России;
  • надругательство над госсимволами Российской Федерации.
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Ранее из Свердловской области выдворили порядка 700 мигрантов за незаконное проживание в государстве. К примеру, гражданин Таджикистана не мог уехать домой из-за невозможности оплаты штрафа за пьяную езду.

#Анна Варнакина#Общество#Россия#Владимир Путин#Гражданство#Дискриминация#Вооруженные силы
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