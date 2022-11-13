Путин предложил лишать приобретенного гражданства за фейки о ВС РФ

При этом, утверждают «РИА Новости» со ссылкой на документ, дата правонарушения не важна. За определенный перечень действий, которые могут создавать угрозу стране, предусмотрено прекращение выданного гражданства. Задачи по выявлению опасных действий поручены ФСБ.
Поправка также расширила список статей Уголовного кодекса РФ, за нарушения по которым следует выдворение из страны. К таковым относятся:
Ранее из Свердловской области выдворили порядка 700 мигрантов за незаконное проживание в государстве. К примеру, гражданин Таджикистана не мог уехать домой из-за невозможности оплаты штрафа за пьяную езду.