Путин предложил лишать приобретенного гражданства за фейки о ВС РФ

При этом, утверждают «РИА Новости» со ссылкой на документ, дата правонарушения не важна. За определенный перечень действий, которые могут создавать угрозу стране, предусмотрено прекращение выданного гражданства. Задачи по выявлению опасных действий поручены ФСБ.