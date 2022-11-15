Остался маленький ребенок. В ходе СВО погиб житель села под Сысертью

Информацию о гибели молодого человека подтвердили в сельской администрации. Максим Галимов учился в школе № 16 в селе Никольское. Там проживают его родители. Дома его ждал 1,5-годовалый сын и двое младших братьев.
Глава Южной сельской администрации Сысертского района Любовь Плотникова рассказала, что известие о гибели Максима Галима 1995 года рождения пришло в выходные. Она выразила соболезнования семье скончавшегося.
Мы всегда будем помнить наших героев. Семье погибшего будет оказана всемерная поддержка. О дате траурного мероприятия будет сообщено позже, — добавила глава сельской администрации.