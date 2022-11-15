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Остался маленький ребенок. В ходе СВО погиб житель села под Сысертью

Вчера, 23:02
Фото: 1MI

Житель села пож Сысертью погиб в ходе СВО

27-летний Максим Галимов из села Никольское Сысертского района скончался в ходе спецоперации на Украине 8 ноября. Он отправился на службу 8 октября добровольцем.

Информацию о гибели молодого человека подтвердили в сельской администрации. Максим Галимов учился в школе № 16 в селе Никольское. Там проживают его родители. Дома его ждал 1,5-годовалый сын и двое младших братьев.

Глава Южной сельской администрации Сысертского района Любовь Плотникова рассказала, что известие о гибели Максима Галима 1995 года рождения пришло в выходные. Она выразила соболезнования семье скончавшегося.

Мы всегда будем помнить наших героев. Семье погибшего будет оказана всемерная поддержка. О дате траурного мероприятия будет сообщено позже, — добавила глава сельской администрации.
#Ирина Кирилова#Происшествия#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Погибшие#Спецоперация#Смерть
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