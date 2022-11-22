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Мужа олимпийской чемпионки из Екатеринбурга мобилизовали для участия в СВО

Сегодня, 09:53
Фото: 1MI
Мужа олимпийской чемпионки Юлии Липницкой из Екатеринбурга мобилизовали для участия в специальной военной операции.

Повестка пришла 25-летнему Владиславу Тарасенко в конце октября. Он был направлен на полигон в подмосковном Алабино. Продюсер фигуристки Яна Рудковская уточнила, что это случилось месяц назад, пишет РИА «Новости».

Тренерами Владислава Тарасенко были Алексей и Татьяна Мишины, Этери Тутберидзе. В 2015 году он стал победителем Кубка России среди юниоров. Свой последний сезон он провел в парном катании под руководством Тамары Москвиной.

В июне 2020 года у пары родилась дочь. Молодые родители долго скрывали, что у них появится ребенок. 

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#Ирина Кирилова#Общество#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Мобилизованные#Жены#Чемпионка
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