Мужа олимпийской чемпионки из Екатеринбурга мобилизовали для участия в СВО

Повестка пришла 25-летнему Владиславу Тарасенко в конце октября. Он был направлен на полигон в подмосковном Алабино. Продюсер фигуристки Яна Рудковская уточнила, что это случилось месяц назад, пишет РИА «Новости».

Тренерами Владислава Тарасенко были Алексей и Татьяна Мишины, Этери Тутберидзе. В 2015 году он стал победителем Кубка России среди юниоров. Свой последний сезон он провел в парном катании под руководством Тамары Москвиной.