Истории троих ошибочно мобилизованных из Свердловской области рассказали активисты

Одного из мобилизованных зовут Алексей. У него трое детей. Его супруга находится в декрете, а сам свердловчанин является единственным кормильцем. Мужчина получил повестку в конце октября и отправился на службу.
Позднее выяснилось, что супруга ожидает четвертого малыша. Женщине совместно с общественниками удалось добиться ходатайства о демобилизации. Скоро Алексей должен вернуться домой.
Еще один мобилизованный — Сергей. Он является работником сферы IT. Компания, в которую он трудоустроен, имеет государственную аккредитацию и подавала списки в Минцифры. Однако Сергей все равно получил повестку. Он принес в военкомат все необходимые документы, но его мобилизовали. После вмешательства в ситуацию общественников мужчину отпустили домой.
Третьего мобилизованного зовут Иван. У него трое детей. Призван мужчина был в сентябре. Он успел побывать на спецоперации. Его бывшая и нынешняя супруги объединились для возвращения мужчины домой. Они собрали все нужные документы. В результате Иван был демобилизован.