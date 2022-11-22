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Истории троих ошибочно мобилизованных из Свердловской области рассказали активисты

Сегодня, 08:04
Фото: 1MI
Истории троих жителей Свердловской области, которых ошибочно мобилизовали, рассказали общественники из «Народного фронта». Одному из них помогли бывшая и нынешняя жены.

Одного из мобилизованных зовут Алексей. У него трое детей. Его супруга находится в декрете, а сам свердловчанин является единственным кормильцем. Мужчина получил повестку в конце октября и отправился на службу.

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Позднее выяснилось, что супруга ожидает четвертого малыша. Женщине совместно с общественниками удалось добиться ходатайства о демобилизации. Скоро Алексей должен вернуться домой.

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Еще один мобилизованный — Сергей. Он является работником сферы IT. Компания, в которую он трудоустроен, имеет государственную аккредитацию и подавала списки в Минцифры. Однако Сергей все равно получил повестку. Он принес в военкомат все необходимые документы, но его мобилизовали. После вмешательства в ситуацию общественников мужчину отпустили домой.

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Третьего мобилизованного зовут Иван. У него трое детей. Призван мужчина был в сентябре. Он успел побывать на спецоперации. Его бывшая и нынешняя супруги объединились для возвращения мужчины домой. Они собрали все нужные документы. В результате Иван был демобилизован.

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