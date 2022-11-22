Истории троих ошибочно мобилизованных из Свердловской области рассказали активисты

Еще один мобилизованный — Сергей. Он является работником сферы IT. Компания, в которую он трудоустроен, имеет государственную аккредитацию и подавала списки в Минцифры. Однако Сергей все равно получил повестку. Он принес в военкомат все необходимые документы, но его мобилизовали. После вмешательства в ситуацию общественников мужчину отпустили домой.