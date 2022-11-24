Опасная для здоровья рыба изъята с прилавков Свердловской области

Также Роспотребнадзор продолжает работу по предотвращению действий, связанных с введением в заблуждение покупателей о массе продукта и его качестве. Так, согласно нормативам, количество ледяной глазури на продукте не должно превышать 5% от массы. Из 145 исследованных проб, несоответствующими признаны 4.