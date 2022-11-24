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Опасная для здоровья рыба изъята с прилавков Свердловской области

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
Опасную для здоровья граждан рыбную продукцию изъяли специалисты Роспотребнадзора с прилавков Свердловской области. Всего за 9 месяцев 2022 года было проверено 6,4 тонны рыбной продукции. Из них 0,2 тонны (3%) забракованы.

Причиной, по которой продукция была признана несоответствующей, стало несоответствие требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству. Также были выявлены нарушения правил маркировки, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

В общей сложности в рамках мероприятий были взяты 1,5 тысячи проб рыбной продукции. Из них 152 (9,"%) оказались неудовлетворительными. По микробиологическим показателям исследовано 1,4 тысячи проб. Из них 135 (9,5%) неудовлетворительные.

Также исследования проводились по физико-химическим показателям. Было взято 308 проб. Из них 17 (5,5%) признаны неудовлетворительными.

Также Роспотребнадзор продолжает работу по предотвращению действий, связанных с введением в заблуждение покупателей о массе продукта и его качестве. Так, согласно нормативам, количество ледяной глазури на продукте не должно превышать 5% от массы. Из 145 исследованных проб, несоответствующими признаны 4.

За 9 месяцев 2022 года специалисты проверили 196 точек продажи рыбы. На 28 объектах были выявлены нарушения. Несоответствующая требованиям продукция была изъята из оборота.

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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Свердловская область#Рыба#Продукты#Качество#Проверка#Роспотребнадзор
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