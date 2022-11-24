Опасная для здоровья рыба изъята с прилавков Свердловской области

Причиной, по которой продукция была признана несоответствующей, стало несоответствие требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству. Также были выявлены нарушения правил маркировки, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.
В общей сложности в рамках мероприятий были взяты 1,5 тысячи проб рыбной продукции. Из них 152 (9,"%) оказались неудовлетворительными. По микробиологическим показателям исследовано 1,4 тысячи проб. Из них 135 (9,5%) неудовлетворительные.
Также исследования проводились по физико-химическим показателям. Было взято 308 проб. Из них 17 (5,5%) признаны неудовлетворительными.
Также Роспотребнадзор продолжает работу по предотвращению действий, связанных с введением в заблуждение покупателей о массе продукта и его качестве. Так, согласно нормативам, количество ледяной глазури на продукте не должно превышать 5% от массы. Из 145 исследованных проб, несоответствующими признаны 4.
За 9 месяцев 2022 года специалисты проверили 196 точек продажи рыбы. На 28 объектах были выявлены нарушения. Несоответствующая требованиям продукция была изъята из оборота.