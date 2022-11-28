Жительница Челябинска требует признать отцом своего сына погибшего мобилизованного

Отношения с новым возлюбленным развивались стремительно. Почти сразу они стали жить вместе и даже купили квартиру на средства маткапитала. Женщина забеременела, а вскоре отношения дали сбой. Причиной послужило то, что у Ярослава не складывалось с работой, а жили они лишь на деньги Анастасии, которые она зарабатывала, будучи курьером.