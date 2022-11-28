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Жительница Челябинска требует признать отцом своего сына погибшего мобилизованного

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Анастасия Томилова из Челябинска утверждает, что отцом ее сына является погибший мобилизованный. Она требует признать это на официальном уровне.

Мальчику один год. Его отцом является, как утверждает Анастасия, погибший на СВО солдат - 24-летний Ярослав Булаев. Он погиб в прошлом месяце. При жизни отцовство не было установлено. Теперь же Анастасия хочет это исправить, пишет 74.RU.

Семья Ярослава с этим требованием не согласилась, поэтому решать вопрос придется в суде. Познакомилась молодая пара два года назад. К тому моменту у девушки уже было два ребенка.

Отношения с новым возлюбленным развивались стремительно. Почти сразу они стали жить вместе и даже купили квартиру на средства маткапитала. Женщина забеременела, а вскоре отношения дали сбой. Причиной послужило то, что у Ярослава не складывалось с работой, а жили они лишь на деньги Анастасии, которые она зарабатывала, будучи курьером.

В результате отношения распались. Женщина собрала вещи забрала детей и ушла к родным.

О смерти Ярослава Анастасия узнала 13 октября. К тому моменту она воспитывала ребенка одна. У малыша есть проблемы со здоровьем, поэтому часто ему требуется дорогостоящее лечение.

В суде рассмотрели иск Анастасии, но отказали ей в признании отцовства – родственники со стороны погибшего не подтвердили, что между ними была связь. Хотя ранее, как утверждает Анастасия они планировали оперировать этим в суде.

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Новое заседание назначено на 6 декабря. Теперь Анастасия хочет доказать отцовство при помощи теста ДНК.

#Общество#Мобилизованные#Отцовство#Сын#ДНК#Елена Озерова
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