Жительница Челябинска требует признать отцом своего сына погибшего мобилизованного

Мальчику один год. Его отцом является, как утверждает Анастасия, погибший на СВО солдат - 24-летний Ярослав Булаев. Он погиб в прошлом месяце. При жизни отцовство не было установлено. Теперь же Анастасия хочет это исправить, пишет 74.RU.
Семья Ярослава с этим требованием не согласилась, поэтому решать вопрос придется в суде. Познакомилась молодая пара два года назад. К тому моменту у девушки уже было два ребенка.
Отношения с новым возлюбленным развивались стремительно. Почти сразу они стали жить вместе и даже купили квартиру на средства маткапитала. Женщина забеременела, а вскоре отношения дали сбой. Причиной послужило то, что у Ярослава не складывалось с работой, а жили они лишь на деньги Анастасии, которые она зарабатывала, будучи курьером.
В результате отношения распались. Женщина собрала вещи забрала детей и ушла к родным.
О смерти Ярослава Анастасия узнала 13 октября. К тому моменту она воспитывала ребенка одна. У малыша есть проблемы со здоровьем, поэтому часто ему требуется дорогостоящее лечение.
В суде рассмотрели иск Анастасии, но отказали ей в признании отцовства – родственники со стороны погибшего не подтвердили, что между ними была связь. Хотя ранее, как утверждает Анастасия они планировали оперировать этим в суде.
Новое заседание назначено на 6 декабря. Теперь Анастасия хочет доказать отцовство при помощи теста ДНК.