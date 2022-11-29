«Дед Мороз» попал под санкции ЕС и США

Отмечается, что в Вологодской области находится вотчина Деда Мороза с многочисленными объектами посещения. Здесь есть городская резиденция Сказочного Волшебника, его почта, а также Дом моды и многое другое. Для детей здесь проходят различные фестивали и конкурсы.