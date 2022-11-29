«Дед Мороз» попал под санкции ЕС и США

Юрлицу «Деду Морозу» ограничили экспорт и импорт товаров и технологий в отрасли туризма. При этом администрация Вологодской области убеждена, что в Великий Устюг все равно приедет много туристов, пишет Life.ru.
Здесь отметили, что множество семей с детьми ежегодно приезжает в Великий Устюг в гости к Деду Морозу. Администрация уверена, что на работе комплекса санкции никак не скажутся.
Отмечается, что в Вологодской области находится вотчина Деда Мороза с многочисленными объектами посещения. Здесь есть городская резиденция Сказочного Волшебника, его почта, а также Дом моды и многое другое. Для детей здесь проходят различные фестивали и конкурсы.