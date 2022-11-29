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«Дед Мороз» попал под санкции ЕС и США

Сегодня, 10:57
Фото: 1MI
Туристическая организация АО «Дед Мороз» оказалась под санкциями ЕС и США.

Юрлицу «Деду Морозу» ограничили экспорт и импорт товаров и технологий в отрасли туризма. При этом администрация Вологодской области убеждена, что в Великий Устюг все равно приедет много туристов, пишет Life.ru.

Здесь отметили, что множество семей с детьми ежегодно приезжает в Великий Устюг в гости к Деду Морозу. Администрация уверена, что на работе комплекса санкции никак не скажутся.

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Отмечается, что в Вологодской области находится вотчина Деда Мороза с многочисленными объектами посещения. Здесь есть городская резиденция Сказочного Волшебника, его почта, а также Дом моды и многое другое. Для детей здесь проходят различные фестивали и конкурсы.

#Россия#В мире#Елена Озерова#Политика#Санкции#Дед Мороз#США
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