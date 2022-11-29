Мобилизованные из Нижнего Тагила получили отсрочку по уплате налогов

К настоящему моменту собрано менее 60% от налогового плана – в бюджеты различных уровней поступило порядка 254 млн рублей налогов на имущество, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на ИФНС №16. Речь идет о налогах пяти территорий - Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Свободный и Горноуральский округ.



В это же время мобилизованные мужчины вправе внести налоговые средства позднее – по возвращению домой. Сделать это будет необходимо не позднее 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем завершения частичной мобилизации или увольнения со службы. Заплатить можно будет и в рассрочку.