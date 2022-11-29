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Мобилизованные из Нижнего Тагила получили отсрочку по уплате налогов

Сегодня, 10:27
Фото: 1MI
На отсрочку по уплате налогов могут рассчитывать мобилизованные жители Нижнего Тагила. Внести платежи они могут позже срока и в рассрочку.

Речь идет об оплате налогов на имущество, транспорт и землю. Физлица могут сделать это до 1 декабря. Если плата будет произведена позднее этого срока, то ФНС уже может начислить гражданам пени.

К настоящему моменту собрано менее 60% от налогового плана – в бюджеты различных уровней поступило порядка 254 млн рублей налогов на имущество, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на ИФНС №16. Речь идет о налогах пяти территорий - Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, Свободный и Горноуральский округ.

В это же время мобилизованные мужчины вправе внести налоговые средства позднее – по возвращению домой. Сделать это будет необходимо не позднее 28 числа третьего месяца, следующего за месяцем завершения частичной мобилизации или увольнения со службы. Заплатить можно будет и в рассрочку.

403 млн имущественных налогов должны оплатить тагильчане до 1 декабря
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Обращаться за рассрочкой целенаправленно не нужно, так как в ФНС эти данные поступают из Минобороны РФ автоматически.

#Экономика#Нижний Тагил#Налоги#Военные#ФНС#Елена Озерова
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